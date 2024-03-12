هدنة غزة تبتعد وبوريل يندد بسلاح التجويع

يؤكد الوسطاء في مصر وقطر والولايات المتحدة استمرار جهودهم لوقف القتال في قطاع غزة، وترى قطر التي قالت إنها تسعى لوقف إطلاق النار وليس لهدنة مؤقتة، إن الطرفين، إسرائيل وحركة حماس ليستا قريبتين من الاتفاق، في وقت استمر القتال والقصف والتجويع في القطاع.

وقال مدير وكالة المخابرات المركزية الأمريكية وليام بيرنز: إنه لا تزال هناك إمكانية للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة على الرغم من استمرار وجود العديد من المسائل المعقدة، فيما قال المتحدث باسم الخارجية القطرية ماجد الأنصاري: «لسنا قريبين من التوصل إلى اتفاق، وهذا يعني أننا لا نرى الجانبين يتفقان على لغة يمكن أن تحل الخلاف الحالي حول تنفيذ اتفاق». وخلال الليلة الثانية من رمضان لقي عشرات الأشخاص حتفهم في قصف مدفعي وغارات إسرائيلية استهدفت مختلف أنحاء القطاع، وفق وزارة الصحة بغزة. ومساء الاثنين حظيت بعض العائلات النازحة في رفح بأطباق رمضانية، لكن في مدينة غزة شمالي القطاع قالت الوزارة إن أكثر من ألفي عامل في المجال الصحي لم يتمكنوا من إيجاد ما يفطرون عليه.

هذا الواقع دفع مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، للتنديد باستخدام الجوع «سلاحاً للحرب».

وقال أمام مجلس الأمن الدولي: «إن تجويع السكان يستخدم سلاحاً للحرب».

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