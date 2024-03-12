مسؤول أوروبي يندد باستخدام الجوع «سلاح حرب» في غزة

ندد مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل باستخدام الجوع ((سلاحاً للحرب)) في غزة، في خطاب ألقاه أمس، أمام مجلس الأمن الدولي. وقال: ((هذه الأزمة الإنسانية ليست كارثة طبيعية، هي ليست فيضاناً أو زلزالاً بل من صنع الإنسان))، مطالباً بإدخال المساعدات الإنسانية إلى القطاع.

ولفت بوريل إلى أنه ((عندما نتباحث في السبل البديلة لإيصال المساعدات، بحراً أو جواً، لا بد من ألا يخفى علينا أننا نقوم بذلك، لأن المسار البري الاعتيادي مغلق. وقد أغلق في شكل مصطنع))، وأكد أن ((تجويع السكان يستخدم سلاحاً للحرب)).

وأضاف ((في وقت نندد بالأمر في أوكرانيا لا بد من استخدام التعابير عينها لما يحدث في غزة)).

ولا تدخل المساعدات الدولية، التي تشرف إسرائيل على نقلها سوى بكميات قليلة جداً إلى قطاع غزة، حيث تحذر الأمم المتحدة من أن 2.2 مليون شخص من سكانه البالغ عددهم 2.4 مليون مهددون بالمجاعة. ونزح 1.7 مليون من السكان بسبب الحرب، ويتجمع القسم الأكبر منهم في رفح قرب الحدود مع مصر، المهددة باجتياح بري تعد له إسرائيل.

ويزداد الوضع خطورة في الشمال، حيث أصبح إيصال المساعدات لحوالي 300 ألف شخص بحسب الأمم المتحدة شبه مستحيل في ظل عمليات النهب والقتال والتدمير.

وأعربت السلطات الإسرائيلية عن رفضها لاتهامات مسؤولين في الأمم المتحدة لها بأنها تمنع وصول الإمدادات الأساسية إلى غزة. واتهمت وحدة تنسيق أعمال الحكومة الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية، المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين ((الأونروا)) فيليب لازاريني بـ((الكذب)) في منشور نشره الاثنين على منصة ((إكس)) (تويتر سابقاً).

وقال لازاريني في منشوره: إن هناك عناصر تشمل المقصات الطبية، صارت حالياً مدرجة ضمن قائمة طويلة من العناصر المحظورة، والتي تصنفها السلطات الإسرائيلية بأنها ((ذات استخدام مزدوج)). وأضاف أن جميع السكان يعتمدون على المساعدات الإنسانية من أجل البقاء، وأن ((القليل جداً يصل بينما تزداد القيود)).

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