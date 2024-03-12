آمال بتهدئة التوتر في هايتي غداة استقالة رئيس الوزراء

يأمل الهايتيون في تهدئة التوتر في بلدهم غداة استقالة رئيس الوزراء أرييل هنري الذي استسلم لضغوط الشركاء الإقليميين لأفقر دولة في الأمريكتين تعاني من عنف وتشهد أزمة حكم.

وأعلنت استقالة رئيس الحكومة خلال اجتماع طارئ لمجموعة دول الكاريبي (كاريكوم) وممثلين عن الأمم المتحدة في جامايكا، حيث تعهد وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن بأن تُقدّم واشنطن 133 مليون دولار إضافيّة لدعم حلّ الأزمة في هايتي.

ولم يتمكّن هنري من العودة إلى البلاد بسبب تصاعد العنف، وهو لا يزال عالقاً في بورتوريكو. وشارك عبر الفيديو في اجتماع الكاريكوم، وأكّد استقالته. وقال مسؤول أمريكي أن واشنطن ترحّب ببقاء هنري في بورتوريكو في حال أراد ذلك. ولم تشهد هايتي التي لا رئيس أو برلمان لها حالياً، انتخابات منذ 2016. في مطلع مارس، وقع هنري اتفاقاً في نيروبي للسماح بإرسال عناصر شرطة كينيين، ويحاول منذ ذلك الحين العودة إلى هايتي. بعد إعلان استقالة هنري، قال رئيس غويانا الرئيس الحالي لمجموعة كاريكوم محمد عرفان علي في مؤتمر صحافي في ختام الاجتماع في جامايكا إنّه ((سعيد)) بإعلان ((اتفاق بشأن حكم انتقالي يمهّد الطريق لانتقال سلمي للسلطة)).

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