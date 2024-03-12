لبنان في مربّع الانتظار: مشهد «رماديّ» يظلّل الاستحقاقات

لا يزال الغموض سيد الموقف في لبنان، خصوصاً بمآل الواقع الميداني المتفجّر جنوباً، ومسار الجهود المبذولة مجدداً في شأن وضع حدّ لأزمة الفراغ الرئاسي الممتدّ منذ 31 أكتوبر من العام 2022.

ووسط ارتفاع منسوب الحلّ العسكري مجدّداً على الحدود الجنوبية، تراجع منسوب الرهان على حلّ نيابي يُخرج الاستحقاق الرئاسي من عنق زجاجة التعطيل. أما على المقلب الآخر من الصورة، فإن ثمّة إجماعاً على أن لبنان ليس متروكاً دولياً، وعلى أن هناك خطاً بيانياً موصولاً وتصاعدياً يثبت أن استعادة الاستقرار على الحدود الجنوبية، كما الدفع نحو تحريك جهود انتخاب رئيس جديد للجمهورية، صارا يشكلان أولوية متقدّمة لدى الإدارة الأمريكية، كما لدى المجتمع الدولي.

وهنا، تجدر الإشارة إلى محطتين تعاقبتا الأسبوع الفائت، الأولى تمثلت في زيارة الموفد الأمريكي عاموس هوكشتاين لبيروت مطلع الأسبوع، فيما تمثلت المحطة الثانية باجتماع سفراء مجموعة الدول الخماسيّة المعنية بملفّ أزمة رئاسة الجمهورية.

وغداة الزيارة التي قام بها هوكشتاين إلى بيروت، لاستئناف مهمّته المتصلة بتبريد الوضع على الحدود الجنوبية، تمهيداً لإطلاق مفاوضات غير مباشرة يتولاها بين لبنان وإسرائيل حول ترسيم الحدود البريّة، أو ((تثبيتها)) وفق التسمية الرسمية اللبنانية، تردّدت معلومات دبلوماسيّة مفادها أن الموفد الأمريكي يسعى فعلياً إلى فرض الهدوء على الحدود الجنوبية، ولكن هذه المرّة بأقل التكاليف والشروط الممكنة، على أن يصار في مرحلة لاحقة إلى البحث في ملف الحدود البرية بين البلدين مقابل إعادة إعمار الجنوب، وذلك وسط ارتفاع منسوب الكلام عن أن واشنطن بدأت تولي الانتخابات الرئاسية اهتماماً استثنائياً، كجزء من الحلّ الشامل في لبنان.

وفي المعلومات أيضاً، فإن زيارة هوكشتاين لبيروت تضمّنت آلية متابعة، اتفق عليها مع الجهات الرسمية، تمهيداً لجهوزية عملانية من أجل المباشرة في التفاوض على تطبيق القرار الدولي 1701 بكامل مندرجاته.

وعليه، يبدو لبنان في مربّع الانتظار، وفق خلاصة الزيارة الخاطفة التي قام بها هوكشتاين لبيروت، مع ما يعنيه الأمر، وفق قول مصادر سياسية متابعة لـ((البيان))، من كون الرئاسة الأولى دخلت في عنق زجاجات الحرب، بالتزامن مع اختلاط الترسيم البرّي بالرسم التشبيهي للرئيس العتيد.

أرضيّة للتفاوض

وفي ظلّ حالة من ((حبْس الأنفاس))، لا يزال المشهد في لبنان يتحرك ضمن وضعية ((انعدام توازن)) واضحة على أرضيّة مفاوضات ترسيم حدوده البريّة مع إسرائيل. علماً أن هذا الملفّ عاد ليتصدر المشهد اللبناني ويطفو على سطح الأحداث والمتابعات، بقوة دفع أمريكية متجددة، سعياً لإعادة تزخيم قنوات التفاوض المقطوعة بين لبنان وإسرائيل في شأنه.

واستباقاً لمفاوضات تسوية تقودها بلاده لتطبيق القرار 1701 ونزع فتيل النزاع على حدود لبنان الجنوبية، فإن الثابت من المعلومات التي رشحت، أن هوكشتاين عرض المساعدة في ملفّ الترسيم البرّي، وأن إدارة بلاده مهتمة بترسيم الحدود البريّة، مع ما يعنيه الأمر من وجود رغبة أمريكية بدفع لبنان نحو توقيع اتفاق ترسيم برّي مع إسرائيل. وذلك، في سياق محاولة تبريد المواجهات، والشروع في وساطة جدية تعيد زمام الأمور إلى الدبلوماسية.

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