بن غفير ينتقد الجيش مطالباً بإعلان الحرب على حزب الله

انتقد وزير الأمن الوطني الإسرائيلي ايتمار بن غفير، أمس، وزير الدفاع يوآف غالانت بعدما أطلق حزب الله أكثر من مئة صاروخ على شمال إسرائيل، مطالباً بشن حرب الآن على الحزب.

وقال بن غفير في بيان ((غالانت، الجيش مسؤوليتك. ماذا تنتظر؟))، مضيفاً ((تم إطلاق أكثر من 100 صاروخ على دولة إسرائيل، وأنتم تجلسون في هدوء؟، بحسب صحيفة ((جيروزاليم بوست)) الإسرائيلية في موقعها الإلكتروني. وتابع ((يتعين علينا أن نبدأ بالرد وشن هجوم - الحرب، الآن)).

وذكرت الصحيفة أن الجيش الإسرائيلي رد بشن العديد من الهجمات على البنية التحتية لحزب الله في لبنان.

وقتل شخصان على الأقل وأصيب 12 آخرون في ضربات إسرائيلية طالت أمس، وفق مصدر أمني، محيط بلدتين في شرق لبنان، قال الجيش الإسرائيلي إنها استهدفت مقري قيادة تابعين لحزب الله.

وجاءت الضربات الإسرائيلية بعيد إطلاق الحزب عشرات الصواريخ على مواقع عسكرية في إسرائيل التي قصفت ليلاً محيط مدينة بعلبك، أبرز معاقل الحزب في شرق لبنان. واستهدف القصف الإسرائيلي أمس، وفق مصدر أمني، مبنى عند مدخل بلدة سرعين، الواقعة على بعد نحو عشرين كيلومتراً من مدينة بعلبك، ما أدى إلى تدميره بالكامل.

وبعد وقت قصير، استهدفت ضربة إسرائيلية ثانية، مبنى في بلدة النبي شيت المجاورة، التي تعد مركز ثقل لحزب الله.

وأعلن الجيش الإسرائيلي أن مقاتلاته شنّت ضربات على مقري قيادة لحزب الله في منطقة بعلبك في عمق لبنان، قال إن الحزب يخزّن داخلهما وسائل بارزة يستخدمها لتعزيز ترسانة أسلحته.

ونقل موقع سكاي نيوز عربية عن الناطق الرسمي باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي قوله، عبر منصة ((إكس)): ((أغارت طائرات حربية قبل قليل على مقريْن للقيادة تابعين لحزب الله في منطقة بعلبك في عمق لبنان، حيث تم تخزين داخل المقريْن وسائل مهمة يستخدمها حزب الله في مجال تعاظم قدراته بالأسلحة)).

وأضاف أن الغارات جاءت رداً على عمليات إطلاق القذائف الصاروخية التي نفذها الحزب واستهدفت شمال إسرائيل.

وكان الحزب أعلن استهداف مقر قيادة الدفاع الجوي والصاروخي في ثكنة كيلع والقاعدة الصاروخية والمدفعية في يوآف ومرابض المدفعية المنتشرة في محيطها بأكثر من مئة صاروخ كاتيوشا.

وفي بيان أمس، أعلن الجيش الإسرائيلي أنه استهدف نحو 4500 هدف لحزب الله خلال الأشهر الخمسة الماضية في لبنان وسوريا، وأوقع 300 قتيل بين مقاتلي الحزب و750 إصابة.

في وقت سابق من أمس، هاجم الجيش الإسرائيلي مبنى عسكرياً في منطقة الخيام وبنية عسكرية في منطقة بنت جبيل.

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