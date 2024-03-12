هدنة غزة ليست قريبة.. والقصف مستمر

يؤكد الوسطاء في مصر وقطر والولايات المتحدة استمرار جهودهم لوقف القتال في قطاع غزة، وترى قطر التي تقول إنها تسعى لوقف إطلاق النار وليس لهدنة مؤقتة، إن الطرفين، إسرائيل وحركة حماس ليستا قريبتين من الاتفاق، في وقت استمر القتال والقصف على أنحاء القطاع في اليوم الثاني من رمضان.

وقال مدير وكالة المخابرات المركزية الأمريكية وليام بيرنز: إنه ((لا تزال هناك إمكانية)) للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة على الرغم من استمرار وجود العديد من المسائل المعقدة. وأوضح أمام جلسة استماع بمجلس النواب الأمريكي ((أعتقد أنه لا تزال هناك إمكانية للتوصل لمثل هذا الاتفاق. كما قلت، لن يكون ذلك بسبب قلة محاولاتنا، نعمل عن كثب مع نظرائنا الإسرائيليين والقطريين والمصريين. هذه عملية صعبة للغاية. لا أعتقد أنه يمكن لأي شخص ضمان النجاح. الشيء الوحيد الذي أعتقد أنه يمكنك ضمانه هو أن البدائل أسوأ)).

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية القطرية ماجد الأنصاري، خلال مؤتمر صحافي في الدوحة: ((لسنا قريبين من التوصل إلى اتفاق، وهذا يعني أننا لا نرى الجانبين يتفقان على لغة يمكن أن تحل الخلاف الحالي حول تنفيذ اتفاق)). وأكد ((إننا مستمرون في العمل على المفاوضات للتوصل إلى اتفاق، على أمل أن يكون خلال شهر رمضان))، لكنه أوضح أنه لا يستطيع ((تقديم أي جدول زمني)) للتوصل إلى اتفاق، مشيراً إلى أن ((الوضع معقد للغاية على الأرض)).

وقال مصدر في حركة حماس لوكالة ((فرانس برس)) إن ((الاتصالات والمشاورات التي يجريها الوسطاء بمصر وقطر مستمرة مع إسرائيل في مسعى للتوصل لاتفاق لوقف النار وتبادل الأسرى، لكن لا يوجد أي اختراق)).

قصف مستمر

وخلال الليلة الثانية من رمضان لقي عشرات الأشخاص حتفهم في قصف مدفعي وغارات إسرائيلية استهدفت مختلف أنحاء القطاع، وفق وزارة الصحة بغزة.

ومساء الاثنين حظيت بعض العائلات النازحة في مدينة رفح بأقصى جنوب القطاع بأطباق من الأرز مع قليل من اللحم على موعد الإفطار في أول يوم من رمضان، لكن في مدينة غزة شمالي القطاع قالت الوزارة إن أكثر من ألفي عامل في المجال الصحي لم يتمكنوا من إيجاد ما يفطرون عليه.

وشن الجيش الإسرائيلي خلال الساعات الـ 24 الماضية ((قصفاً مدفعياً مكثفاً))، وأكثر من 78 غارة جوية، قضى فيها 72 فلسطينياً، وأصيب 129، وأعلنت وزارة الصحة بغزة ارتفاع حصيلة القصف الإسرائيلي إلى 31 ألفاً و184 قتيلاً و72 ألفاً و889 مصاباً، منذ 7 أكتوبر الماضي.

في الأثناء أبحرت من ميناء لارنكا في قبرص، أمس، أول سفينة تحمل مساعدات عبر الممر البحري بين الجزيرة المتوسطية وقطاع غزة، في إطار مساعي تكثيف إيصال المعونة للسكان المحاصرين والمهددين بالمجاعة.

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز