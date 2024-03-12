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مخاوف من تصعيد في الضفة والقدس

3/12/2024 7:19:17 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

تتخوف إسرائيل من اشتعال الأوضاع بالضفة الغربية والقدس خلال شهر رمضان في ضوء الحرب المستمرة في قطاع غزة، إذ شدد الجيش الإسرائيلي تعزيزاته الأمنية هناك ونشر 23 كتيبة عسكرية، كما شن سلسلة اقتحامات واعتقالات في مدن الضفة الغربية وقراها ومخيماتها، وأعاقت قواته دخول مئات المصلين إلى المسجد الأقصى، وفرضت قيوداً على دخول الشباب للمسجد فيما سمحت بدخول النساء من سن الأربعين.

ونقل موقع ((سكاي نيوز عربية)) عن بسام الصالحي، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية والأمين العام لحزب الشعب، تأكيده وجود شعلة تحذر من تصاعد الوضع في الضفة الغربية بسبب الاستيطان والحواجز الإسرائيلية وما يحدث في غزة، بالإضافة إلى منع المصلين من الوصول إلى المسجد الأقصى.

ويرى مراقبون أن هذا المنع من شأنه أن يزيد في الاحتقان، خصوصاً في مثل هذا الشهر الكريم.

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