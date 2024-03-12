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هل تتحدى إسرائيل بايدن وتجتاح رفح؟

3/12/2024 7:19:17 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

اعتبر مسؤولون أمريكيون أن اجتياح إسرائيل لرفح، سيعتبر، حال حصوله، تحدياً للرئيس جو بايدن، الذي يدرس ((فرض شروط على المساعدات العسكرية لإسرائيل حال مضت بغزو رفح))، حسبما نقلت وكالة ((سبوتنيك)) عن وسائل إعلام أمريكية، في وقت انتقد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو، أولئك الذين يعارضون اجتياحاً برياً لرفح.

وقال مسؤولون أمريكيون، أمس، إن ((إسرائيل لم تشارك إدارة بايدن خطة ذات مصداقية وقابلة للتنفيذ لحماية المدنيين في مدينة رفح الفلسطينية)). ونقلت وسائل إعلام أمريكية عن مسؤلين إسرائيليين أن ((غزو رفح ليس وشيكاً، ولا تزال هناك حاجة لإجلاء المدنيين وتجهيز القوات))، مؤكدين أن ((العملية في رفح لا يمكن أن تبدأ اليوم، حتى لو أعطى نتانياهو الأمر للقيام بذلك)). وكان مسؤولون عسكريون إسرائيليون صرحوا، قبل أيام، بأن ((عمليات الجيش في خان يونس جنوبي قطاع غزة على وشك الانتهاء، وأنه من المتوقع أن يتخذ الجيش في الأيام المقبلة قراراً بشأن الهجوم المحتمل على رفح)).

((رسائل)) نتانياهو

ووجّه نتانياهو، أمس، حديثاً لمندوبي اللوبي الإسرائيلي الأمريكي ((إيباك)) المجتمعين في واشنطن، قائلاً إنه يقدّر بشدة الدعم الذي يتلقاه من الرئيس الأمريكي وإدارته، معرباً عن أمله في استمراره. وتابع في حديثه: ((لكن دعوني أكون واضحاً، إسرائيل سوف تنتصر في هذه الحرب مهما حدث)).

وأوضح أنه ((من أجل تحقيق ذلك، يتعين على الجيش الإسرائيلي أن ينفذ عمليته العسكرية في رفح، وإلا فإن حركة حماس ستعيد تجميع صفوفها، وتعيد تسليح نفسها، وتستعيد قطاع غزة))، وفقاً لصحيفة ((تايمز أوف إسرائيل)).

وواصل نتانياهو: ((إن هذا تهديد لا يُطاق لمستقبلنا، ولن نقبله، سوف ندمر حماس، ونطلق سراح الرهائن لديها، ونضمن أن غزة لن تشكل تهديداً لإسرائيل مرة أخرى)).

وفي انتقاده لحلفاء إسرائيل، قال نتانياهو: ((لا يمكنكم أن تقولوا إنكم تدعمون حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها، ثم تعارضونها عندما تمارس هذا الحق)). وتابع: ((لا يمكنكم القول إنكم تعارضون استراتيجية حماس، المتمثلة في استخدام المدنيين كدروع بشرية، ثم تلومون إسرائيل على سقوط ضحايا)).

وفي رسالة غير مباشرة إلى بايدن، قال نتانياهو: إن ((الأغلبية الساحقة من الشعب الأمريكي تقف معنا، وأعلم أن الأغلبية الساحقة من أعضاء الكونغرس تساندنا)).

موقف أوروبي

وفي بروكسل، أظهرت مسودة لنتائج القمة التي سيعقدها قادة الاتحاد الأوروبي الأسبوع المقبل، أن القادة سيحثون إسرائيل على الإحجام عن شن عملية برية في رفح، وفقاً لوكالة رويترز. وجاء في المسودة أن ((المجلس الأوروبي يحث الحكومة الإسرائيلية على الإحجام عن القيام بعملية برية في رفح التي لجأ إليها أكثر من مليون فلسطيني بحثاً عن الأمان، ومن أجل الحصول على المساعدات الإنسانية)).

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