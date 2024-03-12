مسؤول يمني لـ « البيان »: الضربات الأمريكية دمرت مخازن أسلحة ومركزاً لقيادة الحوثيين

ذكر المتحدث باسم القوات المشتركة اليمنية في الساحل الغربي أن الضربات التي نفذتها القوات الأمريكية والبريطانية في غرب البلاد، دمرت مخازن أسلحة ومنصات لإطلاق الصواريخ والمسيرات ومركزاً مستحدثاً للقيادة والسيطرة.

وقال العقيد وضاح الدبيش في تصريح خاص لـ((البيان)) إن الضربات التي نفذت الليلة قبل الماضية في منطقة الصليف وراس الكثيب ومزارع العرج في محافظة الحديدة دمرت أهدافاً عالية المخاطر ومنصات لإطلاق الصواريخ وأخرى لإطلاق المسيرات كانت معدة للإطلاق، وبين أن المقاتلات الأمريكية والبريطانية استخدمت قذائف قادرة على اختراق التحصينات.

وحسب المتحدث العسكري، فإن المعلومات المتوفرة لدى الجانب الحكومي تؤكد أن الضربات، دمرت أو ألحقت أضراراً جسيمة بـ 9 أهداف بما في ذلك أماكن تخزين الأسلحة والرادارات و3 مواقع لمدفعية متحركة ومركز القيادة والسيطرة مستحدث وأنظمة الصواريخ.

استهداف سفينة

إلى ذلك، أكد الجيش الأمريكي أمس، استهداف الحوثيين لسفينة أمريكية في البحر الأحمر، لكن القيادة المركزية الأمريكية أشارت إلى أن السفينة ((بينوكيو)) التي وصفتها بأنها تجارية لم تصب بأي أذى.

وقالت القيادة المركزية الأمريكية في بيان إنها كذلك لم تتلق أي معلومات عن أي أضرار أو إصابات بالسفينة. وأشارت إلى أن الحوثيين أطلقوا صاروخين باليستيين مضادين للسفن باتجاه ((بينوكيو)). وأضافت إنها نفذت يوم أمس 6 ضربات دمرت زورقاً مسيراً و18 صاروخاً مضاداً للسفن في مناطق سيطرة الحوثيين.

تهديد

وأضافت إن ((تلك الأسلحة كانت تمثل تهديداً وشيكاً للسفن التجارية وسفن البحرية الأمريكية في المنطقة))، مضيفة أنه ((يتم اتخاذ هذه الإجراءات لحماية حرية الملاحة وجعل المياه الدولية أكثر أماناً للبحرية الأمريكية والسفن التجارية)).

وتشير قواعد البيانات العامة التي تديرها شركة إكويسيس والمنظمة البحرية الدولية التابعة للأمم المتحد إلى أن ((بينوكيو)) هي سفينة حاويات ترفع العلم الليبيري وتملكها شركة (أو.إم-إم.إيه.آر 5) المسجلة في سنغافورة.

وبعد ذلك قالت هيئة أركان الدفاع الإيطالية أمس الثلاثاء إن سفينة عسكرية إيطالية تعمل ضمن المهمة البحرية للاتحاد الأوروبي في البحر الأحمر، أسقطت طائرتين مسيرتين.ووصفت الهيئة في بيان ما قامت به المدمرة (كايو دويليو) التابعة للبحرية الإيطالية بأنه من أعمال الدفاع عن النفس، دون الخوض في تفاصيل. وكانت السفينة نفسها قد أسقطت طائرة مسيرة أخرى في وقت سابق من هذا الشهر.

وأدت هجمات الحوثيين في البحر الأحمر إلى تعطيل الشحن العالمي، مما أجبر الشركات على تغيير مسارها للقيام برحلات أطول وأكثر تكلفة حول جنوب إفريقيا، وأثارت مخاوف من اتساع نطاق الحرب بين إسرائيل وحماس مما يزعزع استقرار الشرق الأوسط.

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