القوات الروسية تسيطر على قرية جديدة بالقرب من دونيتسك

أعلنت روسيا، أمس الثلاثاء، أنها سيطرت على قرية جديدة في شرق أوكرانيا بالقرب من مدينة دونيتسك، كما دمرت مستودعاً للذخيرة و146 مسيرة أوكرانية.

وقالت وزارة الدفاع الروسية في تقريرها اليومي ((في اتجاه دونيتسك، حررت وحدات من تجمع القوات الجنوبية قرية نيفيلسكي واحتلت خطوطاً ومواقع مناسبة أكثر على محور دونيتسك))، كما أشارت إلى أن القوات الروسية سيطرت أيضاً على خطوط ومواقع أكثر فائدة في مناطق نوفوميخيلوفكا في مقاطعة دونيتسك وبيلوغوروفكا في مقاطعة لوغانسك.

ووفقاً لوزارة الدفاع الروسية، فقد بلغت خسائر القوات الأوكرانية على هذا المحور نحو 350 جندياً، ودبابتين، و4 مركبات، ومدفع من طراز ((غفوزديكا)). وأضاف بيان الدفاع الروسية: ((على اتجاه كوبيانسك، صدت وحدات من قوات مجموعة الغرب، بإسناد من سلاح الطيران ونيران المدفعية، 7 هجمات للقوات الأوكرانية في منطقة سينكوفكا في مقاطعة خاركيف)).

وبلغت خسائر القوات الأوكرانية على هذا المحور نحو 40 جندياً، وشاحنتين صغيرتين، و3 مدافع أمريكية الصنع من طراز ((إم 777))، ومدفعين من طراز ((دي 30))، بالإضافة إلى محطة ((بوكوفيل-أد)) للحرب الإلكترونية. وتابعت الدفاع الروسية: ((على اتجاه جنوبي دونيتسك، سيطرت قوات مجموعة فوستوك على مواقع أكثر فائدة، واستهدفت القوى العاملة والمعدات الأوكرانية في مناطق ستارومايورسكوي وفوديان في دونيتسك)). وبلغت خسائر القوات الأوكرانية على هذا الاتجاه نحو 145 جندياً، ومركبتين قتاليتين للمشاة، و8 شاحنات صغيرة، ومدفع من طراز الدفع ((أكاسيا)).

كما أفادت وزارة الدفاع بأن الجيش دمر مستودعاً للذخيرة ومسيرات أوكرانية في مناطق عدة في منطقة العملية العسكرية الخاصة. وقالت الدفاع الروسية: ((دمر الطيران العملياتي التكتيكي والمركبات الجوية دون طيار والقوات الصاروخية والمدفعية الروسية مستودع ذخيرة للواء الميكانيكي 43 للقوات المسلحة الأوكرانية، بالإضافة إلى راجمة صواريخ ((هيمارس)) أمريكية الصنع، وتم قصف تجمعات القوى البشرية والمعدات العسكرية للعدو في 132 منطقة))، وأضاف البيان: ((أسقطت أنظمة الدفاع الجوي 11 صاروخاً من طراز ((هيمارس)) و((غراد)) و((فامبير))، وتابع بيان الدفاع: ((تم تدمير 146 طائرة أوكرانية دون طيار، في مناطق عدة في جمهوريتي لوغانسك الشعبية، ودونيتسك الشعبية، وفي مقاطعتي زابوروجيه وخيرسون)).

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز