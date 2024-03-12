اجتماع محتمل بين البرهان وحميدتي في القاهرة

قال رئيس وزراء السودان السابق ورئيس تنسيقية (تقدم) عبد الله حمدوك، إن القاهرة قد تحتضن اجتماعاً محتملاً بين رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان، وقائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو (حميدتي)، فيما ذكر الجيش السوداني استعادته لمقر الهيئة القومية للإذاعة والتلفزيون.

وأضاف حمدوك، في مقابلة مع صحيفة ((السوداني))، أنه ناقش مع القيادة المصرية إمكانية حث البرهان وحميدتي على اللقاء في القاهرة من أجل إيقاف الحرب، مشيراً إلى أن المسؤولين المصريين ((رحبوا بالأمر لأن استقرار السودان من استقرار مصر، وانهيار السودان كارثة أمنية كبرى لمصر))، حسب تعبيره.

وشدد حمدوك على أن الجهود لن تتوقف في التواصل مع البرهان وحميدتي من أجل إنهاء الحرب، لافتاً إلى أن الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط أكد استعداده لاستضافة كافة الاجتماعات بشأن الحرب في السودان، وفق ما نقلته وكالة أنباء العالم العربي.

كان حمدوك قد وصف، في مؤتمر صحافي بالقاهرة، زيارته إلى مصر بأنها ((مفتاحية))، مشيراً إلى أنه ((لمس من كل الجهات العليا في مصر تفهمهم للأزمة السودانية، حيث أتت الرؤى متطابقة معهم، بأنه لا يوجد حل عسكري للحرب في السودان، ولا مخرج منها سوى الحوار السياسي، والجيش الواحد الذي يحفظ وحدة السودان واستقراره)).

إلى ذلك، أعلن الجيش السوداني أنه تمكن من انتزاع مقر الهيئة القومية للإذاعة والتلفزيون، من أيدي قوات الدعم السريع، الذي سيطرت عليه منذ اليوم الأول لاندلاع الحرب في الخامس عشر من أبريل الماضي. وأفاد شهود لـ((البيان)) أنهم سمعوا أصوات لانفجارات وقذائف المدفعية بحي النهضة وما جاورها من أحياء جنوب الجزام الواقعة في محيط تمركز قوات الدعم السريع جنوب المدينة الرياضية وأرض المعسكرات بسوبا. وقال الجيش السوداني إنه أحبط محاولة هروب قامت بها قوات الدعم السريع المحاصرة بمنطقة الملازمين ومحيط الإذاعة بمدينة أم درمان.

وكانت الاشتباكات تجددت بالعاصمة السودانية الخرطوم، أول من أمس، بين الجيش وقوات الدعم السريع، في أول أيام شهر رمضان، رغم الدعوات الدولية والإقليمية لوقف الأعمال العدائية.

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