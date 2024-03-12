مدفع الإفطار.. الأصالة والتراث في أجواء رمضان

مدفع الإفطار تقليد سنوي يحتفي بشهر رمضان وتنظمه شرطة دبي سنوياً، يحتفي بالأصالة والتراث الإماراتيين ويمنح الزوار فرصة عيش الأجواء الرمضانية الحقيقية بكل ما فيها من قيم التسامح والعطاء والمحبة في هذا الشهر الكريم.

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