مدفع الإفطار.. الأصالة والتراث في أجواء رمضان

مدفع الإفطار.. الأصالة والتراث في أجواء رمضان
التاريخ
3/12/2024 7:19:17 PM
(MENAFN
- Al-Bayan)
مدفع الإفطار تقليد سنوي يحتفي بشهر رمضان وتنظمه شرطة دبي سنوياً، يحتفي بالأصالة والتراث الإماراتيين ويمنح الزوار فرصة عيش الأجواء الرمضانية الحقيقية بكل ما فيها من قيم التسامح والعطاء والمحبة في هذا الشهر الكريم.
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