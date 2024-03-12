8 نصائح للحفاظ على صحة الأم والجنين خلال الصيام

تتساءل العديد من الأمهات الحوامل عن إمكانية الصيام الآمن خلال الشهر الكريم، وعن النصائح الطبية التي يجب مراعاتها، وهل ثمة آثار سلبية متوقعة على صحتهن والجنين إذا قررن الصيام؟

عن ذلك تجيب الدكتورة ريتو نامبيار أخصائية طب النساء والتوليد أن الدراسات أثبتت عدم وجود آثار سلبية لصيام الأم على صحتها أو وزن الجنين ونموه إذا كان الحمل طبيعياً، وفي حال تمتعها بصحة جيدة ولا تعاني من أمراض مثل السكري أو الكلى أو غيرها من الأمراض المزمنة، فإنه يمكنها الصوم بأمان.

ووجهت الدكتورة نامبيار 8 نصائح للحامل للصيام الآمن وهي: إخبارها للطبيب المعالج حتى يقدم لها النصيحة ويجري الفحوصات الطبية اللازمة، والحذر من الجفاف وذلك تناول كميات كافية من السوائل بعد الإفطار، مع الانتباه الشديد لحركة الجنين والتواصل مباشرة مع الطبيب في حال تغيرت حركته، إضافة إلى الراحة قدر الإمكان وعدم الاتجاه إلى الإجهاد، وتناول الأطعمة التي تحتوي على الماء كالحساء والشوربات والخضروات والفواكه، وتجنب تناول الأطعمة المالحة، حيث إنها تعزز الشعور بالعطش، وكذلك المشروبات التي تحتوي على الكافيين لأنها مدرة للبول وتؤدي إلى الجفاف، وأهمية تناول حمض الفوليك وفيتامين د.

علامات تحذيرية

وأشارت الدكتورة نامبيار إلى علامات تحذيرية يجب أن تنتبه إليها الحامل أثناء الصيام وتستلزم منها الإفطار فوراً وهي علامات الجفاف، كالشعور بالعطش الشديد أو إذا كان البول داكناً، وهذه هي العلامات المبكرة للإصابة بالجفاف والتي قد تزيد من خطر الإصابة بالتهاب المسالك البولية، ومن الأعراض الأخرى للجفاف الصداع والشعور بالدوار والغثيان والقيء في حال شعرت الأم بهذه الأعراض.

الرضاعة الطبيعية

وأشارت إلى إمكانية صيام الأم المرضع التي لا تعاني من أي مرض مزمن وتناول أطعمة وسوائل صحية وبكميات كافية في فترة الإفطار والسحور لتلبي جميع احتياجاتها واحتياجات طفلها الرضيع من المواد والعناصر الغذائية، ((ولا مانع من الصيام أيضاً في حال أن الرضيع تجاوز الستة أشهر الأولى وخاصةً إذا كان يعتمد بشكل كلي على الرضاعة الطبيعية)).