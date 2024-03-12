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الحاج ناصر.. قصة نجاح تاجر في «السوق الكبير»

3/12/2024 7:19:17 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

في السوق الكبير بديرة، هنا صنع الحاج ناصر قصة تجارته التي تزيد على 90 عاماً، دوّن خلالها أروع مآثر التاجر الناجح، الذي بنى الثقة بينه وبين زبائنه، ليصبح مقصداً للزوار والمتسوقين.

يقول الابن هاشم الحاج ناصر: والدي أسس المحل في السوق في عشرينيات القرن الماضي، وفي تلك الفترة، كانت البدايات بسيطة، والحياة والموارد كذلك.

ويضيف هاشم: ((كانت خبرة والدي بالبداية بسيطة في التجارة، إذ تعلّم أسسها من تجار آخرين في السوق، وأسس نظام المحل على ما توافر من بضائع، إذ كان يعيد بيع البضائع عبر نظام يطلق عليه اسم ((السبتية))، وهو نظام يقوم على أخذ بضائع من السوق، ثم بعد بيعها ويسدد ثمنها من أرباح المبيعات في نهاية يوم السبت من كل أسبوع)).

استقطاب

ويقول هاشم: من ((العيش)) والقهوة والشاي، مروراً بالسمن والدهن، مفردات لتعامل تجاري بدأ به والدي، ليكون محله المتواضع الذي استقطب من خلاله الزبائن بفضل ((السبتية))، محطة مهمة للتسوق، سجل الزبائن من خلاله نقاطاً في دفاتر تجارته، التي بقيت شامخة بشموخ السوق الكبير في دبي.

دفء المعاملات

ويضيف الابن: شهد محل والدي في فترة العشرينيات حركة دؤوبة، استقطب أبي خلالها الكثير من الزبائن، وكان لا يترك شاردة وواردة إلا دوّنها في دفاتره، ليستذكر من خلفوه بدقة معاملاته التي كانت عاملاً أساسياً في نجاحه.

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