بوفتيني: الأسماك والفواكه أساسيات في رمضان

كشف سفيان بوفتيني لاعب الوصل، عن برنامجه الغذائي، وأبرز طقوس حياته اليومية خلال شهر رمضان المبارك، الذي يتوافق مع تدريبات ومباريات ضمن مسيرة ((الإمبراطور)) في دوري أدنوك للمحترفين، وأضاف المدافع المغربي أن اعتماده الرئيس خلال هذا الشهر الفضيل، على تناول وجبات خفيفة في الإفطار، يبدأها بتناول التمر والحليب، ثم تناول الطعام الرئيس بعدها بقليل.

وأوضح: ((تتضمن وجبة الإفطار بنسبة كبيرة، الأسماك بكافة أنواعها، لما فيها من فوائد كبيرة للرياضي، ولكن في الوقت نفسه، أحافظ على كمية الطعام المتناولة دون إسراف، حتى لا يكون هناك تأثير سلبي بدني أو ذهني علي، وفي وجبة السحور، أتناول العصائر والفواكه الطازجة والماء الكثير، لتعويض فقدان الجسم للسوائل خلال ساعات الصيام والتدريب والمباريات، وهو أمر ضروري ومهم على كل شخص رياضي الحرص عليه خلال أيام الشهر الكريم)).

وعن التدريبات والمباريات خلال شهر رمضان، قال بوفتيني: ((الرياضة ضرورية طوال أيام العام بما فيها شهر رمضان، والصيام لا يؤثر على الشخص الرياضي، وعلينا كلاعبين كرة قدم، في ظل الطقس الحالي الجميل، وفارق الساعات ما بين تناول وجبة الإفطار والتدريب أو المباريات، وتبقى المشكلة التي تواجهنا، هو عدم وجود ساعات كافية ما بين نهاية التدريبات أو المباريات وتناول وجبة السحور، ونضطر إلى البقاء حتى السحور والنوم، وهو من الأمور السلبية على حياة الرياضي)).

وتابع: ((عشت مع الوصل أياماً جميلة في رمضان العام الماضي، وأتوقع تكرار الأيام نفسها هذا العام، وما أفتقده فقط خلال هذا الشهر الكريم، اللقاءات العائلية بحضور الوالدين، رغم تعويض زوجتي وأولادي هذا الأمر، بالإفطار معاً يومياً، وبعدها أتوجه إلى صلاة العشاء والتراويح قبل الذهاب إلى التدريبات أو المباريات، كما أقضي أغلب ساعات النهار بقراءة القرآن والأذكار، وصلة الرحم بالاتصال اليومي بأفراد العائلة في المغرب، وأعتبر صلة الرحم من أهم الأمور التي يجب على الشخص القيام بها)).