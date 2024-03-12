«مدينة إكسبو دبي».. نموذج رائد لبيئة حضرية مستدامة

عززت دولة الإمارات مفاهيم الاستدامة لتجعل منها ثقافة مجتمعية تحظى بدعم القيادة الرشيدة، لا سيما مع تمديد مبادرة ((عام الاستدامة)) لتشمل عام 2024 بهدف البناء على ما تحقق من نجاح خلال العام الماضي 2023، وتتوافق هذه المفاهيم مع روح وجوهر الشهر الفضيل الذي يدعو إلى تجنب الإسراف، كما أكدته مبادئ الدين الإسلامي الحنيف التي عززت أسس الاقتصاد في استثمار الموارد والحفاظ عليها للأجيال القادمة.

دبي - وائل نعيم

تعدّ مدينة إكسبو دبي نموذجاً رائداً لبيئة حضرية مستدامة، تحتضن ممارسات مدفوعة بالابتكار، وتراعي في صميمها الإنسان، وتشكل الاستدامة جزءاً لا يتجزأ من الأنشطة التي تحتضنها وتنظمها المدينة.

وتشارك المدينة مجتمعها، الذي يضم المستأجرين والزوار والموظّفين ومجموعات مدرسية وشباب وشركاء، في عملية تنمية وتعزيز المسؤولية التي تقع على عاتق كل شخص لتحقيق حياة مُستدامة، حيث تراعي مدينة إكسبو دبي المسؤولية البيئية والمجتمعية في مختلف عمليات المدينة وفعالياتها.

أهداف

وحرصت مدينة إكسبو دبي على تشجيع إجراءات خفض انبعاثات الكربون الناتج عن العمليات التشغيلية، ووضعت من أجل تحقيق هذه الغاية أهدافاً قصيرة ومتوسطة المدى، بغية تحقيقها في الفترة من عام 2030 إلى 2040، وذلك كجزءٍ من خطتها لتحقيق صافي انبعاثات صفرية بحلول عام 2050. وكمركز ضمن المخطط الحضري الرئيس لمدينة دبي لعام 2040، ومجتمع متنامٍ يدرك تأثيرات انبعاثات الكربون في تطور المدينة.

وتسهم مدينة إكسبو دبي في المبادرة الاستراتيجية لدولة الإمارات، والهادفة إلى تحقيق صافي انبعاثات صفرية بحلول عام 2050، وتحقيق الأهداف العالمية المتعلّقة بالمناخ، وفي هذا السياق، تم وضع أهداف منفصلة مرحلية وطويلة الأجل لتقليل انبعاثات الكربون الناتج عن البيئة العمرانية، كالانبعاثات الناتجة عن عمليات مواد البناء، حيث تمكنت خارطة طريق إزالة الكربون في المدينة، من تقديم نموذج معياري جديد للمراكز الحضرية المتنامية، وتتولى المدينة تنفيذ برامج ومبادرات تعمل على تقليل أو إزالة انبعاثات الغازات الدفيئة، عبر مختلف مراحل سلسلة القيمة. وتعمل مع الأطراف المعنية الرئيسة والمجتمع المحلي، لتشكيل نموذج لحياة حضرية مُستدامة، مصممة بالكامل لتقليل انبعاثات الغازات الدفيئة.

ريادة

ويلبي تصميم مدينة إكسبو معايير الريادة في الطاقة والتصميم البيئي، عبر تحديد مؤشّرات الأداء الرئيسة للمساحات المخصّصة لأولويات هذه المنطقة بالتحديد، مثل: زيادة الحدّ الأدنى للأداء، في ما يتعلّق بترشيد استخدام المياه والطاقة. كما تدعم استراتيجيات التصميم المعتمدة على الموارد الطبيعية، تحقيق مؤشرات الأداء الرئيسة، إذ يمثل ((تيرا)) جناح الاستدامة مثالاً على أفضل الممارسات المُستدامة المعمول بها، ويحقق تصميم الجناح اكتفاءً ذاتياً من الطاقة والمياه، وهو حاصل على التصنيف البلاتيني في برنامج الريادة في الطاقة والتصميم البيئي ((LEED)).

وتعد المبادئ الـ 10 للاقتصاد الدائري أساسية لممارسات الاستدامة في مدينة إكسبو، بدءاً من التوريد المسؤول الذي يقلّل من نفايات الإنتاج، كاستخدام المواد المُعاد تدويرها والقابلة لإعادة التدوير والتصميم، مع مراعاة إعادة الاستخدام وإعادة التوجيه، ووصولاً إلى الخروج بحلول مبتكرة لمعالجة النفايات.

وحصدت مدينة إكسبو تكريماً دولياً، نتيجة لاتباعها أفضل الممارسات في تصميم المباني المُستدامة، إذ حصل 123 مبنى في المدينة على شهادة الريادة في الطاقة والتصميم البيئي، منها 7 مبانٍ حصلت على التصنيف البلاتيني، و105 مبانٍ حصلت على التصنيف الذهبي. وتضم المدينة كذلك 8 مشاريع بنية تحتية حاصلة على شهادة ((برايم للتميز)).