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توزيع «الهريس» على الجيران.. تقليد بنكهة المحبة

3/12/2024 7:19:16 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

تؤدي العادات والتقاليد المجتمعية الأصيلة دوراً كبيراً في تعزيز الروابط الاجتماعية وتعميق التواصل بين أفراد المجتمع، وخلال شهر رمضان المبارك، تتجلى هذه القيم بشكل خاص من خلال عدد من العادات التي تعكس روح العطاء والتضامن بين الناس، ومن ذلك توزيع الطبق التقليدي ((الهريس)) على الجيران خلال الشهر الكريم.

ترابط

وتؤكد المواطنة شمة عيد الطاير أن توزيع ((الهريس)) على الجيران في ((الفريج)) هو إحدى العادات التي تعزز الترابط الاجتماعي وبناء العلاقات المجتمعية القوية، ففي هذا التقليد، يقوم الأهل والجيران بإعداد الهريس بكميات وفيرة وتوزيعه على الأسر المحلية والأجانب في الحي بشكل يومي.

ويمثل هذا العمل الجماعي تعبيراً عن العطاء والمحبة المتبادلة، ورمزاً للتضامن والتراحم في المجتمع.

وتوضح شمة الطاير أن ((الهريس)) يتم إعداده من حبوب القمح واللحم، ويتم طهيه على نار هادئة لساعات طويلة، وهو من الأطعمة الغنية بالعناصر الغذائية والطاقة التي تعزز القوة والصحة أثناء شهر الصيام.

وتقول: ((إن توزيع الهريس على الجيران يومياً في رمضان يعكس روح التضامن والتعاون في المجتمع، وعمق العلاقات الاجتماعية والترابط المجتمعي، وهو احتفاء بالقيم الثقافية والروحانية التي تدخل الفرحة والسعادة إلى القلوب خلال الشهر المبارك، فهو تقليد قديم يعود إلى الأجداد، ويحتفظ به الإماراتيون كجزء من هويتهم الثقافية والاجتماعية)).

وتضيف أن الأسر المواطنة تحرص على توزيع الهريس على الجمعيات الخيرية والمساجد لتعزيز الروح الخيرية وتقديم الدعم والمساعدة للمحتاجين.

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