«كهرباء دبي» ترعى جائزة دبي الدولية للقرآن

أعلنت هيئة كهرباء ومياه دبي عن رعايتها البلاتينية للدورة الـ27 من جائزة دبي الدولية للقرآن الكريم، التي تعد من أكبر الجوائز والمسابقات القرآنية على مستوى العالم، وتشارك فيها سنوياً نخبة من أبرز العلماء والدعاة وحفظة القرآن الكريم، في إطار مسؤوليتها المجتمعية، وذلك جرياً على عادتها في كل عام.

وقال معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي: ((باتت جائزة دبي الدولية للقرآن الكريم التي أسسها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بحمد الله وتوفيقه، من أبرز الجوائز على مستوى العالم التي تُعنى بتعزيز روح التنافس في مجال حفظ القرآن الكريم، وتحفيز الأجيال الناشئة على الالتزام بدينها وإدراك واجباتها تجاه الدين الإسلامي الحنيف القائم على الخير والتسامح والتعاضد، حيث تعكس الجائزة صورة دبي ودولة الإمارات العربية المتحدة في مجال الاهتمام بالقرآن الكريم ورعايته وتكريم حفظته، وترسيخ القيم والمبادئ الإنسانية والإسلامية السمحة في نفوس أفراد المجتمع)).

وأضاف معاليه: ((حرصت الهيئة على رعاية فعاليات جائزة دبي الدولية للقرآن الكریم منذ انطلاقتها لدورها العظيم في خدمة كتاب الله تعالى، ونشر الثقافة الإسلامية، وإبراز الوجه الحضاري والإسلامي لدولة الإمارات، وتشجيع المجتمعات الإسلامية حول العالم على بذل المزيد من الجهد والوقت للحفظ والتجويد، لا سيما في شهر رمضان المبارك، شهر العبادات والفضائل والتقرب إلى الله سبحانه وتعالى. ونثمّن جهود القائمين على جائزة دبي الدولية للقرآن الكريم في تكريم الشخصيات والجهات المتميزة في خدمة الإسلام حول العالم، ودعم الموهوبين من شتى بقاع الأرض من حفظة كتاب الله، وإبراز تميز دولة الإمارات في مجال خدمة القرآن الكريم وعلومه، وتكريم أهله)).

من جانبه، قال المستشار إبراهيم محمد بوملحه مستشار صاحب السمو حاكم دبي للشؤون الثقافية والإنسانية ـ رئيس اللجنة المنظمة لجائزة دبي الدولية للقرآن الكريم: ((نعتبر شراكة الجائزة مع هيئة كهرباء ومياه دبي شراكة استراتيجية تصب في خدمة فعاليات وأنشطة دبي الكبرى)).

وأضاف: ((تعتبر جائزة دبي الدولية القرآن الكريم، إحدى أهم فعاليات دبي الكبرى التي تقام خلال شهر رمضان المبارك ولا شك في أن رعاية هيئة كهرباء ومياه دبي هامة بالنسبة لنا في الجائزة وقد بدأت هذه الرعاية منذ بدايات تأسيس هذه الجائزة وانطلاقتها قبل أكثر من خمسة وعشرين عاماً، موجهاً الشكر لإدارة الهيئة للحرص على استمرار التعاون بين الطرفين)).

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