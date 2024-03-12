«الهلال الأحمر» تجهز 1.5 مليون صندوق «كسر صيام»

أعلنت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، تعبئة وتغليف مليون و500 ألف صندوق ((كسر صيام)) لتوزيعها في رمضان، بالتنسيق مع مراكزها المنتشرة على مستوى الدولة وفي مواقع التوزيع .

وقالت الهيئة عبر فيديو نشرته أمس في منصة ((إكس))، إن المبادرة توزيع صناديق ((كسر صيام)) يتم تنظيمها العام الخامس عشر على التوالي، وذلك انطلاقاً من حرص الهيئة على دعم الفئات المستهدفة من حملاتها الموسمية.

وأوضحت أن توزيع الصناديق سيتم بمشاركة متطوعين وسيتم توزيعها في مراكز الهيئة وفي المنافذ الحدودية والمستشفيات الحكومية ومحطات أدنوك للتوزيع وتقاطع الإشارات الضوئية.

وأشار إلى أن قيمة المساهمة بوجبة ((كسر الصيام)) الواحدة، تبلغ 5 دراهم، ويمكن التبرع بها عبر الموقع الإلكتروني الخاص بالهيئة() أو مواقع تسلم التبرعات المنتشرة في مختلف إمارات الدولة.

ودعت الهيئة المحسنين والمتبرعين إلى مواصلة دعمهم وتجاوبهم مع حملتها الرمضانية لتوفير رعاية أكبر للشرائح الضعيفة، وإحداث نقلة نوعية في برامجها، مشيرة إلى أنها خصصت العديد من المواقع لجمع التبرعات في جميع إمارات الدولة، وخاصة في مراكز التسوق والأسواق الشعبية ومناطق الكثافة السكانية وغيرها من المواقع، إلى جانب عدد من المواقع الأخرى لجمع التبرعات العينية، إضافة إلى التبرع عبر مراكز الهيئة والموقع الإلكتروني وتطبيق الهاتف الذكي، والإيداعات المصرفية والرسائل النصية، وصناديق التبرع النقدية والأجهزة الإلكترونية.

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