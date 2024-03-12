المستشفى الأمريكي بدبي يعالج حالة نادرة تصيب 10 من بين كل 100 ألف شخص

نجح المستشفى الأمريكي بدبي في علاج وشفاء العديد من الحالات الصحية الحرجة والنادرة، ومنها حالة مريض في السابعة والستين من عمره تعرّض لوعكة صحية نتيجة الإصابة بالإنفلونزا ما أدى إلى التهاب رئوي والتهاب في عضلة القلب، وهو ما يُعد حالة نادرة تصيب 10 أشخاص فقط من بين كل 100,000 شخص.

ونقلته العائلة إلى المستشفى الأمريكي بدبي، وكانت حالته حرجة للغاية نتيجة الانسداد الرئوي المزمن الذي يقيد تدفق الهواء ويسبب مشكلات في التنفس، ونظراً لتاريخه الطويل مع التدخين، كانت وظائف رئتيه متدنية بنسبة 30 في المئة.

وأشار الدكتور مازن زويهد، الاستشاري في طب الرئة والرعاية الحرجة في المستشفى الأمريكي بدبي والذي شخّص حالة المريض وتولّى رعايته بالكامل، إلى أن هذه الحالة فريدة ونادرة جداً، وكانت غير متوقعة تماماً، فالمريض تعرّض لفشل في الجهاز التنفسي وصدمة إنتانية، ونسبة عمل قلبه 10 في المئة فقط، وكان ذلك مصحوباً بفشل في أعضاء متعددة وانخفاض في ضغط الدم، إلى جانب مضاعفات أخرى.

وفور استقبال المريض في المستشفى الأمريكي بدبي، تم وضعه على جهاز التنفس الميكانيكي وتلقّى علاجاً فورياً، كما خضع لبروتوكول هايبركابنيا أو فرط ثنائي أكسيد الكربون المسموح به في الدم، وهو استراتيجية لحماية الرئة تُستخدم في حالات نادرة حين تكون وظائف الرئتين غير صحيحة.

وتضمّن علاج المريض استنشاق أكسيد النيتريك وحقن البيكربونات لتعويض الفشل الرئوي. وبفضل الرعاية المتميزة والعلاج الفعّال الذي قدّمه فريق وحدة العناية المركّزة في المستشفى، فقد تحسنت حالة المريض تدريجياً وبدأت تستعيد نسيجها الطبيعي.

وبعد أيام قليلة فقط من العناية الخاصة والحثيثة والجهد اللافت، تمت إزالة جهاز التنفس الصناعي، ما أعطى المريض شعوراً بالتحسن والأمل.

ويخضع المريض لمرحلة إعادة التأهيل والعلاج الطبيعي، ويواصل الكادر الطبي الجهد المتواصل لكي يستعيد المريض قوته ونشاطه، أما عائلته التي عانت بقدر معاناته إذ شاركته كل مراحل المرض والعلاج والتعافي وعاشت أوقاتاً من القلق والحزن، فقد تجاوزت المحنة وابتهجت لشفائه، وأعربت ابنته عن امتنانها العميق للمستشفى الأمريكي وللدكتور مازن زويهد وفريقه، لتقديم الدعم الكامل وخلق جو من التواصل المفتوح والتوجيه، وكانوا يداً مُمتدة للعائلة في أحرج اللحظات.

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