«تاكسي دبي» تتعاون مع «إينوك» لتزويد مركبات أسطولها بالوقود

وقّعت شركة تاكسي دبي، اتفاقية تعاون مع مجموعة إينوك، تهدف إلى تزويد مركبات أسطول تاكسي دبي المكون من 7800 مركبة بخدمات تعبئة الوقود المتنقلة والآمنة والمؤتمتة، وذلك تأكيداً على جهود الشركة في رفع الكفاءة التشغيلية لأسطولها وترشيد النفقات وتوفير البيانات التفصيلية وتطوير عمليات التزود بالوقود عبر خدمات متطورة معززة بالذكاء الاصطناعي.

وبموجب الاتفاقية ستعمل إينوك على توفير خدمات تعبئة الوقود لكافة مركبات أسطول تاكسي دبي بما فيها مركبات الأجرة وتاكسي المطار ومركبات الليموزين ودراجات التوصيل.

ووقع الاتفاقية في مقر مجموعة إينوك، سيف حميد الفلاسي، الرئيس التنفيذي لمجموعة إينوك، ومنصور رحمه الفلاسي الرئيس التنفيذي لشركة تاكسي دبي.

وأكد منصور رحمه الفلاسي أن توقيع الاتفاقية يأتي في ضوء الشراكة الاستراتيجية المتنامية مع مجموعة إينوك الرائدة في قطاع الطاقة، حيث تمثل الاتفاقية خطوة إضافية للشراكة بين الجانبين تضمن تقديم حلول مبتكرة وخدمات رائدة لتزويد كافة مركبات أسطول الشركة بالوقود.

بدوره، قال سيف حميد الفلاسي: ((يسرنا تعزيز شراكتنا مع شركة تاكسي دبي، وهي الشراكة المتواصلة منذ ما يزيد على 25 عاماً والتي تؤكّد التزام الطرفين بتحقيق التميّز التشغيلي. وانطلاقاً من مكانتنا الرائدة في هذا القطاع، فإن حلولنا المبتكرة على غرار منصة ((إينوك لينك)) لتوصيل الوقود ونظام تحديد هوية المركبات (ViP) تتيح لشركائنا وصولاً غير مسبوق إلى رؤية شاملة لحلول التزوّد بالوقود.

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