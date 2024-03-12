«دبي القابضة» تعلن عن مبادرتها الرمضانية «هبة في محلها»

أعلنت دبي القابضة، عن إطلاق مبادرتها الرمضانية تحت عنوان ((هبة في محلها)) بالشراكة مع هيئة تنمية المجتمع.

وتهدف مبادرة دبي القابضة ((شركة الاستثمار العالمية متنوّعة الأنشطة، والتي لديها استثمارات في 31 دولة حول العالم)) إلى إعادة استخدام آلاف المنتجات والسلع الجديدة وتقديمها كهدايا متميزة وفريدة لأكثر من 8000 عامل و500 أسرة من ذوي الدخل المحدود تحت إشراف ودعم هيئة تنمية المجتمع.

وتأتي هذه المبادرة بالتعاون مع دبي القابضة للترفيه، ودبي القابضة للعقارات، ودبي القابضة لإدارة الأصول، ودبي القابضة لأصول الضيافة، ومجموعة جميرا، ودبي لإدارة المجمعات، ومجموعة تيكوم، بالإضافة إلى الشريكين الداعمين أزاديا ومجموعة أباريل، والشريك التنفيذي جومبوك، حيث ستقوم مجموعة من المتطوعين بتجميع، وتعبئة، وتوزيع منتجات وسلع جديدة مقدمة من الشركات التابعة لدبي القابضة والعديد من علامات التجزئة التابعة لأزاديا ومجموعة أباريل.

وقالت هدى بوحميد، الرئيس التنفيذي للتسويق والاستدامة لدى دبي القابضة: ((تجمع مبادرتنا الرمضانية ((هبة في محلها)) بين الحفاظ على سلامة البيئة وتعزيز المسؤولية المجتمعية، حيث نسعى من خلالها إلى إثراء حياة فئة العمال والعائلات ذات الدخل المحدود. وقال حريز المر بن حريز، المدير التنفيذي لقطاع التنمية والرعاية الاجتماعية في هيئة تنمية المجتمع: سيتم تخصيص عدد من الهدايا من مختلف مستلزمات العيد التي تم اختيارها بعناية وتوزيعها على 700 شخص من الأطفال والشباب من فئة القُصَّر.

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