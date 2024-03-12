الشيخة هند.. بصمة إنسانية وعطاء بلا حدود

تحفل المسيرة الإنسانية لحرم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، سمو الشيخة هند بنت مكتوم بن جمعة آل مكتوم، بأعمال جليلة وإشراقات مضيئة وعطاء بلا حدود، وببصمة حافلة في العمل الخيري تشكل علامة فارقة في خريطة الإنسانية، وتعد سموها نموذجاً ملهماً للمرأة الإماراتية والعربية بإنجازات عززت العطاء نهجاً وامتدت أيادي سموها البيضاء بالخير في كل مكان.

وتحظى مسيرة سموها في العطاء الإنساني والعمل الخيري والاجتماعي بتقدير واسع النطاق، ونالت سموها جائزة المرأة العربية للعمل الإنساني، بالتعاون مع هيئة الأمم المتحدة للمرأة في عام 2020، نتيجة قيادتها بنجاح لحملة 10 ملايين وجبة في بداية أزمة ((كورونا))، فضلاً عن دورها الملهم في دعم وإطلاق مبادرات كفالة الأيتام، ودعم أصحاب الهمم.

مسيرة زاخرة

كما تزخر صفحات سموها بالأعمال الإنسانية والاجتماعية والتربوية وفي العديد من المجالات، حيث رعت سموها الأيتام ودعمت إطلاقات مبادرات كفالة الأيتام، ودعم أصحاب الهمم، وتكرس سموها حياتها للعمل الإنساني الذي ينطلق من أهمية ترسيخ التعاضد المجتمعي وتعزيز روح التكامل والتعاون والتراحم عبر مختلف الفئات المجتمعية وتعميم ثقافة المشاركة، كما دعمت الجائزة المحلية للقرآن الكريم فرع الإناث، ومساهمات سموها وجهودها الإنسانية لم تقف عند هذا الحد، فلها العديد من المساهمات في دعم الكوادر النسائية، خاصة مواسم الحصاد العلمي والتقني خلال رعاية سموها لحفل تخريج العديد من دفعات طالبات كلية دبي للتقنية، وتعتبر مواسم التخرج ساحة حضارية للطالبات للاستفادة من تكريم سموها وتحفيزهن على التميز العلمي، وامتدت أياديها البيضاء في بناء وتشييد المراكز الدينية والإسلامية لتشع نور الهداية والتقوى على درب الخير والعمل الصالح.

منظومة إنسانية

وتترأس سموها ((بنك الإمارات للطعام))، أول منظومة إنسانية واجتماعية متكاملة من نوعها لإطعام الطعام في الإمارات، وأسهمت توجيهات سموها في تعزيز زخم مبادراته ووسعت إطارها، ونجح البنك تحت قيادة سموها في إبرام عشرات الاتفاقات مع المؤسسات الحكومية والخاصة والخيرية والإنسانية في الدولة، لتوفير الإسهامات العينية والدعم اللوجستي لتوزيع وجبات الطعام.

جهود جبارة

وتكللت جهود سموها الجبارة في قيادة وريادة العمل النسوي واستثمار ورعاية الطفولة بحصولها على جائزة السيدة العربية الأولى في دعم قضايا المرأة والعمل الإنساني في دورتها الثالثة لعام 2006، كما تحرص على تقديم الدعم للمرأة، وفازت سموها بجائزة ((إنجاز العمر)) ضمن برنامج ((جوائز المرأة العربية)) في الإمارات 2014 تقديراً لإسهامات سموها في مجال دعم المرأة ومختلف مسارات العمل الاجتماعي ورعاية سموها المستمرة ودعمها الدائم لكافة الأنشطة والمبادرات التي تعود بالنفع على الأسرة والمجتمع.

المجالات الدينية

وحرصت سموها على الاهتمام بالمجالات الدينية فأنشأت المساجد ودور الأيتام وأصبحت ترعى جائزة القرآن الكريم للفتيات في جمعية النهضة النسائية في دبي، وتم تكريم سمو الشيخة هند بنت مكتوم، من سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك ((أم الإمارات))، رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، بجائزة الشخصية القرآنية المتميزة في الدورة الأولى للمسابقة، تقديراً لما قدمته سموها من خدمات جليلة لكتاب الله تعالى، بما في ذلك دعم ورعاية العديد من الفعاليات المتعلقة بالقرآن الكريم، ومن أهمها مسابقة الشيخة هند بنت مكتوم للقرآن الكريم، وجائزة دبي الدولية للقرآن الكريم، إضافة إلى توجيه سموها بطباعة عشرات الآلاف من المصاحف وتوزيعها في مختلف بقاع الأرض، فضلاً عن إنشاء إذاعة دبي للقرآن الكريم.

تمكين المرأة

وتمتد مسيرة سموها الإنسانية لعقود من العطاء والعمل الخيري والإنساني والاجتماعي، وتحرص سموها على دعم وتمكين المرأة في مختلف المجالات، خاصة في مجال تطوير المهارات والابتكار وريادة الأعمال وتعزيز نمط الحياة الصحية وتطوير الرياضة النسائية بمفهومها الشمولي الذي يعزز الصحة البدنية والذهنية وجودة الحياة.

وتعد سمو الشيخة هند بنت مكتوم بن جمعة آل مكتوم، عطاء لا ينضب ومن القيادات النسائية الحكيمة التي تتمتع بقدرات كبيرة لتعزيز طموح المرأة الإماراتية لتحقيق أحلامها في مستقبل تنعم فيه الأسرة بالاستقرار، وتحرص سموها دائماً على مد يد العون إلى الأم والطفل معاً باعتبارهما اللبنة الأولى في المجتمع.

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