منع استخدام الطلبة للهواتف والساعات الذكية ومواقع التواصل

تنطلق اليوم امتحانات الفصل الدراسي الثاني للصفوف من الثالث حتى الثاني عشر من العام الأكاديمي الجاري 2023-2024، لطلبة التعليم العام والخاص المطبق لمنهاج وزارة التربية والتعليم، التي تستمر حتى 22 من مارس الجاري.

وعممت مدارس حكومية وخاصة تطبق منهاج وزارة التربية والتعليم عدداً من الموجهات والمحاذير الهامة التي يتوجب على الطلبة اتباعها والالتزام بها خلال فترة الاختبارات، أبرزها تثبيت برنامج ((سويفت اسيس)) على الأجهزة الإلكترونية المسموح استخدامها في الامتحانات الإلكترونية، وحذف كافة مواقع التواصل الاجتماعي من الأجهزة، والالتزام بعدم إدخال الهاتف أو الساعة الذكية لقاعة الامتحان.

وتطبق الامتحانات ورقياً للصفين الثالث والرابع، والخامس والتاسع للمسارين ((العام والمتقدم)) من خلال الحضور الواقعي في المدرسة، وتطبق الامتحانات ورقياً وإلكترونياً للصفين التاسع والخامس للمسارين العام والمتقدم في المدارس الخاصة من خلال الحضور الواقعي في المدرسة، ويطبق امتحان مادة اللغة الإنجليزية كتابياً إلكترونياً للصف الثاني عشر.

وأكدت المدارس أهمية الاطلاع على جدول الاختبارات لمعرفة توقيت ومادة الاختبار، والتواجد في قاعة الاختبار قبل بدء الاختبار بنصف ساعة على الأقل، علماً بأنه لن يسمح للطالب من دخول القاعة في حالة تأخره عن الموعد المحدد.

وشددت المدارس على الالتزام بارتداء الزي المدرسي المناسب وإحضار الأدوات الخاصة وعدم مشاركتها مع الزملاء، والاستجابة لتعليمات الملاحظين والمراقبين والالتزام بالقواعد والتعليمات والإرشادات وعدم ارتكاب أي مخالفة في القاعة وإلا ستطبق المدارس على المخالف لائحة السلوك الطلابي في فترة الامتحانات.

وحثت الإدارات المدرسية الطلبة على اتباع التأني والهدوء وحل الاختبار بتركيز وعدم التسرع أو الخروج من القاعة قبل وقت ساعة علي الأقل من بدء الاختبار والتأكد من تسليم الاختبار، كما نصحتهم بتجنب السهر والالتزام بالنوم المبكر، وتناول وجبة السحور وتجنب شرب القهوة أو المنبهات أو مشروبات الطاقة ليلاً، بالإضافة إلى التأكد من جاهزية ((اللابتوب)) وتعبئة بطاريته وأيضاً إحضار الشاحن الخاص به.

وذكرت الإدارات أنه في حالة الغياب أو التأخر عن موعد الاختبار على الطالب إحضار ورقة عذر مقبول حتى يتم رفع اسم الطالب للإعادة، وعلى الطالب إحضار أقلام زرقاء للجزء الورقي.

ويستهل طلبة الصف الثاني عشر، لمختلف المسارات التعليمية، امتحاناتهم يوم 13 من الشهر الجاري، بمادة الرياضيات، ويؤدي طلبة جميع المسارات امتحان اللغة الانجليزية يوم الخميس الموافق 14 من الشهر نفسه، وفي اليوم التالي يؤدي طلبة المسار العام والمتقدم امتحان مادة العلوم الصحية، أما طلبة مسار النخبة يؤدون امتحان الأحياء، والمسار التطبيقي يؤدي امتحان العلوم التطبيقية وفي تاريخ 19 يؤدي طلبة المسارات الـ 4 امتحان اللغة العربية، وفي 20 من مارس، يتقدم الطلبة لامتحان الدراسات الاجتماعية، وفي 21 يمتحن الطلبة مادة التربية الإسلامية، وبها يختتم طلبة المسار التطبيقي امتحانات الفصل الدراسي الثاني، وفي يوم 22 من الشهر الجاري يختتم طلبة الصف الثاني عشر من المسارات الـ 3 امتحاناتهم بمادة الكيمياء/أحياء.

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