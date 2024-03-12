ولي عهد الشارقة يعين مديراً للهيئة الصحية بدرجة مدير دائرة

أصدر سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي عهد ونائب حاكم الشارقة رئيس المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة، قرار المجلس رقم ((10)) لسنة 2024 في شأن تعيين مدير لهيئة الشارقة الصحية.

ونص القرار على أن تُعين أمل أحمد سلطان القطري السويدي، مديراً لهيئة الشارقة الصحية بدرجة ((مدير دائرة)) على نظام الوظائف الخاصة في حكومة الشارقة.

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