ولي عهد الشارقة يعين مديراً للهيئة الصحية بدرجة مدير دائرة

(MENAFN
- Al-Bayan)
أصدر سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي عهد ونائب حاكم الشارقة رئيس المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة، قرار المجلس رقم ((10)) لسنة 2024 في شأن تعيين مدير لهيئة الشارقة الصحية.
ونص القرار على أن تُعين أمل أحمد سلطان القطري السويدي، مديراً لهيئة الشارقة الصحية بدرجة ((مدير دائرة)) على نظام الوظائف الخاصة في حكومة الشارقة.
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