سعود بن صقر وعمار النعيمي يقدمان واجب العزاء في وفاة صقر بن راشد القاسمي

قدم صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، يرافقه سمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي، ولي عهد رأس الخيمة، والشيخ صقر بن سعود بن صقر القاسمي، رئيس مجلس إدارة شركة ((سيراميك رأس الخيمة))، أمس، واجب العزاء في وفاة المغفور له، بإذن الله، الشيخ صقر بن راشد بن صقر القاسمي، وذلك في منزل الفقيد بمنطقة حوشي في الشارقة.

وأعرب صاحب السمو حاكم رأس الخيمة عن خالص تعازيه ومواساته لأسرة الفقيد، داعياً المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته، وأن يدخله فسيح جناته، وأن يلهم أهله وذويه وعموم آل القواسم الكرام الصبر والسلوان.

وقدم سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، ولي عهد عجمان، يرافقه الشيخ أحمد بن حميد النعيمي، ممثل صاحب السمو حاكم عجمان للشؤون الإدارية والمالية، والشيخ عبدالعزيز بن حميد النعيمي، رئيس دائرة التنمية السياحية، والشيخ راشد بن حميد النعيمي، رئيس دائرة البلدية والتخطيط، ويوسف محمد النعيمي، مدير عام دائرة التشريفات والضيافة، واجب العزاء في وفاة المغفور له الشيخ صقر بن راشد بن صقر القاسمي.

وأعرب سمو ولي عهد عجمان عن خالص تعازيه وصادق مواساته لأسرة وذوي الفقيد، سائلاً الله العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته، وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يلهم أهله وذويه وعموم آل القواسم الكرام الصبر والسلوان.

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