محمد الشرقي: «خطة الفجيرة 2026» ترسم ملامح المستقبل ضمن النهضة الشاملة في الإمارات

أكد سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي ولي عهد الفجيرة أن حكومة الفجيرة، بقيادة صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، تُولي أهميةً واهتماماً كبيرين بمبدأ خلق الفرص واستثمارها لاستشراف مستقبلٍ أكثر نمواً وازدهاراً، ومواكبة التطورات التي تشهدها دولة الإمارات على كافة المستويات، ومواصلة رحلة الطموحات الكبيرة والتحوّلات التنموية المُستدامة حيث تتواصل الجهود، وتتكاتف الهِمم، بعزيمةٍ لا تهدأ، وعطاءٍ لا ينضبّ، لاستكمال الطموح في مسيرة بناء الإنسان والتطوير وقيادة مستقبل الفجيرة نحو الريادة والتميز في جميع المجالات.

وقال سمو ولي عهد الفجيرة في حوار شامل مع وكالة أنباء الإمارات «وام» حول خطة الفجيرة 2026، التي ترسم ملامح مستقبل الإمارة نحو المزيد من التنمية والرخاء والازدهار في إطار النهضة الشاملة التي تشهدها دولة الإمارات بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، إن خطة الفجيرة 2026 تُعتبر أحد المشروعات التي تسعى إلى تحقيق هذه الأهداف جميعاً، والوصول إلى أعلى مستويات التطوير في القطاعات الحيوية التي ترتقي بالعمل التنموي الشامل والمُستدام في إمارة الفجيرة، والدولة، وكلنا ثقة بأن الخطة ستُشكل نقلةً نوعية، وقفزةً تحولية تشملُ الأفراد والمؤسسات، وتسهمُ في تحوّل الطموحات الكبيرة إلى نتائج على أرض الواقع، وتدفع بعجلة التنمية الشاملة في دولة الإمارات إلى الأمام، وتستشرف مستقبلاً أكثر ازدهاراً لكل من يعيش على أرض الفجيرة.

مستهدفات 2026

وحول البُعد الاستراتيجي لتطوير الأداء الحكومي في حكومة الفجيرة ودوره في تحقيق مستهدفات خطة الفجيرة 2026.. قال سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي: «مما لا شك فيه أن تطوير الأداء الحكومي بات ضرورةً لمواكبة المتطلّبات التطويرية الدائمة لعمل الحكومات، وتحقيق أهدافها، عبر رفع كفاءة العاملين فيها، وتطوير القدرات والمهارات الشخصية والوظيفية للأفراد، مما ينعكسُ على مستوى جودة الخدمات الحكومية المقدمة لأفراد المجتمع. وأضاف سموه أن الأداء الحكومي يعد مؤشراً محورياً ومقياساً عملياً في عملية التحول الكبرى التي تشهدها إمارة الفجيرة، ودولة الإمارات، على كافة الأصعدة، كما يؤثر بشكلٍ مباشرٍ على كفاءة الخدمات الحكومية التي يحصل عليها الأفراد والمتعاملون وتحديد مدى جودتها، وسهولة وصولها إليهم.

وتابع سموه: ولذا نحرص على رفد محاور خطة الفجيرة بعقولٍ قادرةٍ على الاستفادة من التحديات، وصنعِ الفرص، وابتكار الحلول، وتعول على عوامل الجودة والحرص والإتقان، لأن قياس الأداء الحكومي هو جسر الوصول إلى تحقيق أهداف الخطة، وأبرز مقومات نجاحها، وضمان استمرارية نتائجها في المستقبل.

وحول المستهدفات الاستراتيجية في مجال العمل الحكومي وتأثير ذلك على النمو الاقتصادي في الإمارة.. قال سمو ولي عهد الفجيرة إن أحد أهم المستهدفات الاستراتيجية في مجال العمل الحكومي هو بناء منظومة مالية تدعم مسيرة التنمية في الإمارة، عبر عدة مشاريع تهدف إلى ضمان الاستدامة المالية من خلال سياسات مالية رائدة، ونسعى من خلال مخرجات هذه الاستراتيجية إلى تقديم تجربةٍ رائدةٍ في مستوى الخدمات المقدمة لمتعاملي الجهات الحكومية، والارتقاء بتجربة المستفيدين منها عبر تقليص وقت تقديم الخدمات، وضمان تكاملها وفاعليتها، مما سيسهم في رفع مستوى كفاءتها وفق أعلى معايير الجودة المعمولِ بها عالمياً.

أدوار محورية

وحول أهم المحاور التي ترتكز عليها الخطة في القطاع الاقتصادي بالإمارة ودورها المأمول في دفع عجلة التنمية والتطور فيها.. أكد سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي أن أحد الأدوار المحورية للخطة في القطاع الاقتصادي هو توفير بيئة تنافسية مرنة لممارسة الأعمال عبر رفع كفاءة الاستثمار في الإمارة، ودعم قطاع ريادة الأعمال للشركات الصغيرة والمتوسطة، خاصةً الشركات الناشئة في المجالات الحيوية التي تستهدفها الإمارة، حيث نهدف إلى ترسيخ مكانة الفجيرة كوجهةٍ حاضنة وجاذبة لمبتكري ورواد أعمال المستقبل في مختلف المجالات، إضافة إلى دورها في تطوير آليات تنمية صادرات الشـركات المحلية، وتصميم وإطلاق برامج متكاملة لتشجيع الشباب ورواد الأعمال من أبناء الفجيرة لإنشاء الشركات المحلية داخل الإمارة، والاستثمار فيها، وتقديم الدعم اللازم لتطورها والترويج لها محلياً وإقليمياً.

وجهة رائدة

وعن أهم المستهدفات في مجال تنمية فرص الاستثمار في القطاعات الصناعية، التي تسعى خطة الفجيرة 2026 إلى تحقيقها.. قال سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي إن الاستثمار في القطاعات الصناعية في إمارة الفجيرة في تصاعدٍ مستمر، وتعد إمارة الفجيرة اليوم وجهةً رائدة تستقطب كبرى الشركات العالمية، ولهذا صممت خطة الفجيرة 2026 لتسهم في تعزيز فرص الاستثمار الإقليمية والعالمية في قطاع الصناعة والاقتصاد، عبر إطلاق برامج تحفيزية داعمة مثل برنامج دعم الصناعات التعدينية وإنتاج المواد الإنشائية، وتنظيم ملتقيات الحوار العالمية التي تجمع صناع القرار والخبراء وأصحاب الشركات في قطاعات الصناعة والاقتصاد العالمية، واستضافتها في الفجيرة، لتداول التحديات وبحث الحلول. وأكد سموه أن إمارة الفجيرة اليوم أصبحت مركزاً عالمياً لمقار عدد كبير من شركات مقالع الأحجار والتعدين العربية والعالمية، وتضم أول مصنع للصوف الصخري على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي، وتعمل جميعها وفق معايير الاستدامة والتوجهات البيئية التي تتواءم وتوجهات الخطة المستقبلية، وتواكب متطلبات العمل المناخي العالمي بما يدعم جهود الدولة في هذا المجال ويضمن استدامتها في المستقبل.

وحول انعكاس مستهدفات خطة الفجيرة 2026 على تحسين جودة حياة الأفراد والمجتمع.. قال سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي إن تحسين مستوى الأداء في مؤسسات العمل الحكومي يعني تحسين جودة الخدمات والمخرجات التي يستفيد منها أفراد المجتمع، وبالتالي سهولة الوصول إلى الخدمات وضمان الحصول عليها بوقتٍ أسرع وجودةٍ أفضل، مما يُسهم في رفع مستوى رضا المتعاملين في مراكز الخدمة، ويضمن تقديم الخدمات عبر مراحل عمل يسيرةٍ وذات كفاءة، وبالتالي ضمان سعادة أفراد المجتمع وتحسين جودة حياتهم، وهو ما يعدّ أولويةً في منظومة العمل الحكومي على مستوى الأفراد والمؤسسات في حكومة الفجيرة، وهدفاً رئيسياً من أهداف خطة الفجيرة ومبادراتها في هذا الاتجاه.

ثروات طبيعية

وعن الآليات التي تتضمنها خطة الفجيرة 2026 لتعزيز دور القطاع السياحي في الإمارة.. قال سموه إن إمارة الفجيرة تحظى بتاريخٍ حضاري عميق، وثروات طبيعية متنوعة، وموقع جغرافي مميز، جعلها وجهةً رئيسيةً للسياحة في المنطقة والعالم، وقد حرصنا على صياغةِ مفاهيم جديدة لقطاع السياحة، ومنها سياحة المغامرات التي تعد اليوم قطاعاً متنامياً يسترعي اهتمام السياحة العالمية ويحظى برعايةٍ كبيرة من قِبل منظمات السياحة العالمية، ويأتي إنشاء مركز الفجيرة للمغامرات كأحد أشكال سعي الإمارة إلى تطوير قطاع سياحة المغامرات عبر الفعاليات النوعية، والانضمام إلى منظمات وجمعيات رياضة المغامرات العالمية، بهدف تعزيز مكانة الفجيرة كوجهةٍ رائدة ومتميزة في هذا المجال على مستوى العالم.

وأضاف سموه أن أحد أهم أهداف خطة الفجيرة 2026 في القطاع السياحي هو العمل على خلق وجهات سياحية جاذبة ذات طابعٍ فريد من نوعه، وتشجيع السياحة الداخلية عبر تحويل المزارع المحلية إلى وجهات سياحية مستدامة عبر ما يُعرف بالسياحة الزراعية، التي تُشجع الزوار للتعرف على تجارب المزارعين وممارساتهم الزراعية والتقنيات المستخدمة في زراعة النبات أو تربية الحيوان وتشجيع الإنتاج المحلي، من خلال خوض تجربة سياحية متكاملة تعكس الإرث الاجتماعي والثقافي الذي تتميز به إمارة الفجيرة خاصة ودولة الإمارات عامة.

وقال سموه: على صعيد السياحة الثقافية، فإننا نؤكد أهمية الأحداث والمهرجانات الثقافية الدولية التي تلعب دوراً رئيساً في تعزيز المفاهيم الإنسانية بين شعوب العالم، ومد جسور التقارب الثقافي فيما بينها، ومشاركة التجارب الحضارية المختلفة والانفتاح على الآخر، ولهذه الأسباب جميعاً، نؤكد أهمية تطوير مناطق الجذب الثقافية مثل المتاحف، والمواقع التراثية، والمعالم الأثرية، والصروح الدينية، التي تزخر بها مختلف مناطق إمارة الفجيرة، وتحويلها إلى وجهات سياحية مستدامة، ووضع المعايير اللازمة لتطويرها المستمر والاهتمام بها وضمان استدامتها للأجيال القادمة، وللعالم.

مكانة رفيعة

وفيما يتعلق بتطلعات حكومة الفجيرة نحو تطوير القطاعات الاستثمارية في مجال التجارة الخارجية بالإمارة.. قال سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي إن مجال التجارة الخارجية في إمارة الفجيرة يحظى بمكانةٍ رفيعة وسمعةٍ عالمية بفضل التواجد اللافت لأهم وكبرى شركات النفط والغاز والتعدين والخدمات اللوجستية في ميناء الفجيرة وهيئة المنطقة الحرة بالفجيرة، وقد أسهم موقع الإمارة الجغرافي المتميز استراتيجياً في جعلها نقطة ربط بين الشرق والغرب في مجال الصناعات البترولية وأسواق الطاقة العالمية.

وأكد سموه على أهمية مساهمة القطاع الخاص في تنفيذ المشاريع التنموية في الإمارة، عبر تنظيم الشراكة وتعزيزها بين القطاعين الحكومي والخاص، بما يُسهم في تحقيق مُستهدفات الخطة ورؤية الفجيرة في هذا المجال. وأشار سموه إلى أهمية الملتقيات والمعارض العالمية المعنية بقطاع أسواق الطاقة والثروة التعدينية والبيئة، التي تنظمها وتستضيفها إمارة الفجيرة، وهي تأكيد على إمكانياتها المتقدمة وأدواتها المتطورة والبنية التحتية التي تشكل سبباً رئيساً لإنجاح كافة الأحداث التي تقام على أرضها، مما ينعكسُ إيجاباً على منظومة عمل التجارة الخارجية، وزيادة فرص التعاون البناء، وتبادل الخبرات، والاستفادة من أفضل الممارسات بين الشـركات المحلية والعالمية.

وبخصوص أهم المشاريع التي تتضمنها خطة الفجيرة 2026 في قطاع البنية التحتية الذي يعتبر أحد أهم ركائز التنمية وجذب الاستثمار.. قال سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي إن قطاع البنية التحتية يعد محوراً رئيساً في خطة الفجيرة، انطلاقاً من دوره المحوري في تغذية المجتمع وتسهيل حركة أفراده وتطوير كفاءة تقديم الخدمات ووصولها إليهم بين جميع مناطق الإمارة، ومن خارجها. ولا شك أن المشروع الوطني الأضخم في قطاع البنية التحتية «قطار الاتحاد» يشكل دافعاً تحولياً في عمل الخطة وأهدافها، وسيسهم مباشرة في دعم محاورها نحو الأفضل، سواءً على مستوى تنقل الأفراد أو نقل البضائع وعمليات الشحن وخدماتها اللوجستية في الدولة.

وأشار سموه إلى أن المسارات التي تستهدفها الخطة، تشمل التخطيط والتطوير العمراني، من خلال التخطيط المستدام للمدن، واستخدام أحدث تقنيات الذكاء الاصطناعي والتطبيقات الذكية في تطبيق وإدارة المشاريع، ودعم الاقتصاد الأخضر والاستدامة البيئية.

وأضاف سموه أنه انطلاقاً من تعدد البيئات الطبيعية في إمارة الفجيرة، وتنوعها الجيولوجي الذي تزخر به، فإن الخطة تخدم مفهوم التجربة السياحية المتكاملة، عبر تطوير الخدمات في مناطق الواجهة البحرية الرئيسية، لتشكل معالم سياحية متكاملة للسياح والزوار، إلى جانب توعية المجتمع بأهمية المحافظة على البيئة، وتشجير الأرض، والحفاظ على مواردها الطبيعية وكائناتها في جميع البيئات.

تمكين الكوادر

وحول المبادرات التي ستتبناها خطة الفجيرة 2026 لتمكين الكوادر البشرية في الإمارة ورفع قدراتهم التنافسية.. قال سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي إن حكومة الفجيرة تحرص على إعطاء العنصر البشري أهميةً كبيرة، حيث يعد بناء الإنسان وتمكينه أولوية تنطلق منها كافة المبادرات والمشاريع والخطط الحكومية، ولذا تم إطلاق برنامج الفجيرة للتميز الحكومي بهدف الارتقاء بمستوى أداء العاملين في دوائر ومؤسسات حكومة الفجيرة، ودعم متطلبات تطوير العمل الحكومي عامةً نحو أفضل مستويات الريادة والتميز. وقال سموه: «إننا نهدف خلال الفترة القادمة إلى تمكين كوادر بشرية مواطنة في أحدث القطاعات الحيوية التي تواكب متطلبات التنمية الشاملة في الدولة، وتتبنى أفضل الممارسات والخبرات، وتعزز مستوى الشراكات مع القطاع الخاص لتنفيذ البرامج التدريبية والمهنية المتخصصة».

وأشار سموه إلى أنه لتحقيق أعلى مستويات الريادة والتميز والابتكار في العمل الحكومي، نعمل على تعزيز قدرات الموظفين بمفهوم الابتكار الوظيفي، وتسليحهم بالمعارف والمهارات التي تمكن الكوادر البشرية من استشراف المستقبل عبر دراسة وفهم وتحليل السيناريوهات المتوقعة، وتحديد التوجهات العالمية في عمل الحكومات.

وحول الرؤية التي تتبناها حكومة الفجيرة في قطاع الرياضة، وما أهمية التطوير المستمر لهذا القطاع.. قال سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي إن حكومة الفجيرة، بقيادة صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، تؤمن بأهمية قطاع الرياضة في دعم ركائز التنمية المستدامة والشاملة، وتعزيز تنافسية الدولة وتوجهاتها في هذا المجال، للوصول إلى مستويات الريادة والتميز العالمي، ولا يتحقق ذلك إلا بالاهتمام بتوفير البنية التحتية الداعمة، والتخطيط الاستراتيجي لتنظيم واستضافة المنافسات الدولية الكبرى، وبناء الشراكات الفاعلة مع الشركاء من مؤسسات القطاع الحكومي والخاص، والمؤسسات والاتحادات الرياضية، وفتح آفاق المعرفة وتبادل التجارب والاستفادة منها بين مختلف الدول عبر التدريب والمشاركة في البطولات واستقطاب اللاعبين من الأندية والمنتخبات.

اهتمام عالمي

وقال سموه إن الاهتمام بالرياضة عامة، والألعاب القتالية خاصة، هو انعكاس للاهتمام العالمي المتزايد تجاه هذه الألعاب، وأهميتها الكبيرة في حياة الفرد، ودورها في تنمية مهاراته الرياضية الشخصية، لذا تم تأسيس نادي الفجيرة للفنون القتالية في العام 2013 ليكون منصةً للمُهتمين بهذه الرياضات، ومنذ ذلك اليوم أصبح النادي مركزاً عالمياً لإقامة البطولات الدولية في مختلف الألعاب القتالية، ومكاناً يسترعي اهتمام الاتحادات العربية والدولية في رياضات الدفاع عن النفس لما حققه من إنجازات متتالية، ونجاحات كبيرة، على المستوى الإقليمي والدولي.

وأضاف سموه أن حكومة الفجيرة تهتم بالرياضات البحرية التي عززت مكانتها العالمية بسبب ما تمتلكه الفجيرة من مقومات جغرافية وبنية تحتية أسهمت في إنجاح البطولات البحرية التي ينظمها نادي الفجيرة الدولي للرياضات البحرية وعمله المتواصل منذ إنشائه قبل ربع قرن على تحقيق مستويات مشهودة عالمياً، وفق أعلى معايير الجودة والتنافسية.

وأشار سموه إلى أنه لا يكتمل نجاح قطاع الرياضة دون الاهتمام بالرياضات التراثية، وموروثنا الثقافي الغني في دولة الإمارات، وما نعتز به في الحضارة العربية الإسلامية، خاصةً الفروسية، وتجلى ذلك بإطلاق بطولة الفجيرة للخيل العربية، التي وصلت في العام 2023 في نسختها الثامنة إلى العالمية، وأضيفت بالتزامن معها بطولتان هما بطولة الفجيرة لقفز الحواجز وبطولة الفجيرة للترويض، وقد نالت استحساناً عالمياً ومشاركة فاقت التوقعات، وستظل حدثاً يعزز مكانة الخيل العربية ودورها الكبير في تاريخنا وإرثنا وثقافتنا.

وحول انعكاسات مسارات عمل خطة الفجيرة 2026 على واقع وفرص التنمية الشاملة والمستدامة في الإمارة.. قال سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي: «إننا ننظر بتفاؤل وهمة عالية نحو مآلات خطة الفجيرة 2026 ومحاور عملها في جميع المجالات، حيث تتكامل مشاريعها ومبادراتها واستراتيجياتها نحو رؤيةٍ تنمويةٍ مستدامة وشاملة تواكب أهداف رؤية إمارة الفجيرة وتوجهاتها وطموحاتها العالية التي تستشرف مستقبلاً أفضل وأكثر نجاحاً وإنجازاً عبر تجاوز التحديات والتعلم منها، والاستفادة من الفرص، ومواصلة بذل الجهود نحو المزيد من الإنجازات المشرفة، وترسيخ ريادة الإمارات في كافة المجالات. وفي ختام اللقاء ثمن سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي ولي عهد الفجيرة، جهود وكالة أنباء الإمارات «وام» في دعم ركائز العمل الإعلامي في الدولة، وتقديم مستوى عالٍ من المهنية والكفاءة في هذا المجال على الصعيد الإقليمي والدولي.

وقال سموه: نُشيد بدور الوكالة الرئيس في دعم المؤشرات التنافسية للدولة في مجال الإعلام عبر تعزيز مكانته ودوره المحوري في الارتقاء بالمجتمعات ونقل المعرفة والوعي والتزام الطرح الموضوعي الهادف.

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