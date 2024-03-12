محمد بن راشد: الشيخة هند قدوة في العطاء ورفيقتي في درب الخير

أعلن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، عن إطلاق سمو الشيخة هند بنت مكتوم بن جمعة آل مكتوم، الرئيس الأعلى لمؤسسة بنك الإمارات للطعام، مبادرة في بنك الإمارات للطعام لتوفير 5 ملايين وجبة من فائض الطعام.

وقال سموه، أمس، عبر حسابه الرسمي على منصة ((إكس)): ((الشيخة هند بنت مكتوم أطلقت اليوم مبادرة في بنك الإمارات للطعام تستهدف توفير 5 ملايين وجبة من فائض الطعام بالتعاون مع 350 فندقاً ومنشأة غذائية بدبي.. وبفريق عمل من 5000 متطوع.. 35 مليون شخص استفادوا من البنك منذ إنشائه))، مضيفاً سموه أن ((الشيخة هند قدوة في العطاء.. ورفيقتي في درب الخير.. ومصدر سعادة لي ولأسرتي وللمجتمع)).

منظمة خيرية

ويعد بنك الإمارات للطعام منظمة خيرية غير ربحية تم إطلاقها في 4 يناير 2017 تحت مظلة مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية، وتلتزم بتوزيع المواد الغذائية على المحتاجين سواء كانت فائضة أو تم التبرع بها بالتعاون مع المؤسسات المحلية والدولية، ويقوم البنك بجمع فائض الطعام من الفنادق والمطاعم وأسواق بيع منتجات الأغذية ومحال السوبر ماركت والمزارع وغيرها، ويوزعها على المحتاجين داخل الدولة وخارجها بالتعاون مع شبكة من المؤسسات الإنسانية والخيرية المحلية والدولية، ويشكّل بنك الإمارات للطعام منظومة إنسانية واجتماعية واقتصادية وحضارية متكاملة لإطعام الطعام، على المستوى المحلي والإقليمي والدولي.

توجيهات

ويعمل البنك على ترجمة توجيهات حرم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، سمو الشيخة هند بنت مكتوم بن جمعة آل مكتوم، الرئيس الأعلى لمؤسسة بنك الإمارات للطعام، فيما يتعلق بتخطيط وتنفيذ المبادرات الإنسانية في إطار منظومة متكاملة تضمن توفير وتقديم الطعام والغذاء لمستحقيه خلال شهر رمضان المبارك، ويحرص بنك الإمارات للطعام من خلال نشاطاته ومبادراته على تجسيد قيم الإنسانية والخير والعطاء في دولة الإمارات، ونشر هذه القيم وترسيخها عالمياً، من خلال رسالته في تخطيط وضمان إدارة فائض الطعام وتسليمه للمستفيدين محلياً وعالمياً، والحدّ من هدره وتحقيق رؤيته المتمثلة في الرؤية أن يكون بنك طعام مستداماً ورائداً عالمياً.

أهداف

ويهدف بنك الإمارات للطعام إلى تقليص كميات الطعام المهدرة، والوصول إلى أكبر عدد من المحتاجين داخل الدولة وخارجها من خلال مراكز وفروع بنك الإمارات للطعام، إضافة إلى ترسيخ قيم العطاء والمسؤولية الاجتماعية والعمل التطوعي فردياً ومؤسسياً، من خلال عقد شراكات مستدامة مع المؤسسات المعنية بقطاع الفنادق والضيافة وإنتاج وبيع الأغذية في الدولة، وتكريس قيم الاستدامة من خلال تطوير وعي مجتمعي بأهمية المحافظة على مواردنا من الاستنزاف.

كما يهدف البنك إلى ترسيخ ثقافة الخير والعطاء في المجتمع الإماراتي من خلال إشراك كافة فئات المجتمع في برامج وحملات ومبادرات البنك، إضافة إلى تعزيز العمل التطوعي من خلال تشجيع الناس على الانخراط في برامج البنك لجهة جمع فائض الطعام من الجهات المعنية وتوزيعه على المحتاجين والجهات المستحقة.

شراكات استراتيجية

ويحرص بنك الإمارات للطعام على تعزيز شراكاته الاستراتيجية مع الجهات التي تدعم مجال عمله، وذلك استكمالاً للهدف الذي أُسس من أجله وهو ترسيخ قيمة إطعام الطعام وجمعه وإيصاله إلى الأسر المستحقة، ضمن إطار مؤسسي مستدام، ويعتبر أول بنك طعام في الإمارات، وتشرف بلدية دبي على ضمان سلامة الغذائية من خلال الرقابة على المعايير المستخدمة من قبل بنك الإمارات للطعام في جميع خطوات استلام ونقل وتخزين وتوزيع الأغذية، كما تشرف البلدية على إدارة وتشغيل بنك الطعام، وتقوم بدعم العمليات التشغيلية للبنك والإشراف عليها من خلال متابعة عملية جمع الطعام وضمان حفظه وتخزينه في شبكة من المواقع المبردة التي سيتم توفيرها في مواقع عدة بدبي، وذلك ضمن معايير السلامة والصحة الغذائية المتبعة، وتدريب المتطوعين على آليات حفظ وتعليب الأطعمة وفق الضوابط والشروط المحددة وتوفير دليل إرشادي للمؤسسات المعنية بقطاع الضيافة وصناعة الأغذية حول معايير الصحة والسلامة الغذائية.

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