الذهب يتراجع عن مستويات قريبة من الذروة

تراجعت أسعار الذهب من مستويات قريبة من الذروة، أمس، وانخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.3 بالمئة إلى 2176.49 دولاراً للأوقية (الأونصة) خلال التداولات، بعد صعوده لتسع جلسات متتالية. وسجل الذهب مستوى قياسياً مرتفعاً عند 2194.99 دولاراً يوم الجمعة.

كما هبطت العقود الآجلة للذهب في الولايات المتحدة 0.3 بالمئة إلى 2182.70 دولاراً.

وقال ييب جون رونج، خبير استراتيجية السوق في آي.جي، إن الارتفاع الممتاز في أسعار الذهب يستدعي بعض الراحة على المدى القريب.

وأضاف: ((لقد توقف التقدم الخاص بالتضخم في الولايات المتحدة إلى حد ما في قراءة شهر يناير، ولكن يبدو أن تعليقات المتابعة من صناع السياسات تشير إلى أنهم على استعداد للنظر إلى الأمر باعتباره حدثاً لمرة واحدة. موجة أخرى مفاجئة من بيانات التضخم الأعلى من المتوقع لشهر فبراير من المرجح أن تخالف ذلك، الأمر الذي قد يؤدي إلى بعض التراجع في أسعار الذهب على المدى القريب)).

وقال تيم ووترر، كبير محللي السوق في كيه.سي.إم تريد، إن طرح السندات يعد ثانوياً من حيث التوقعات الأوسع لأسعار الفائدة ولا يزال التركيز الرئيسي على أرقام أسعار المستهلكين والمنتجين هذا الأسبوع، ولكن إذا لم يكن هناك طلب كبير على السندات، فقد يدفع ذلك العائدات إلى الارتفاع، مما يقلل من جاذبية الذهب.

واستقر الدولار على نطاق واسع.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، انخفض البلاتين في المعاملات الفورية 0.4 بالمئة إلى 929.70 دولاراً للأوقية، وتراجع البلاديوم 0.8 بالمئة إلى 1022.90 دولاراً، ونزلت الفضة 0.2 بالمئة إلى 24.37 دولاراً.

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