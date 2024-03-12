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«جيه بي مورجان» يتوقع زيادة سعر الفائدة في مصر 200 نقطة أساس

3/12/2024 7:19:15 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

توقع بنك جيه بي مورجان أن يرفع البنك المركزي المصري سعر الفائدة الرئيس 200 نقطة أساس أخرى في وقت لاحق من هذا الشهر، وسط مؤشرات على أن التضخم يتجه إلى ((مستوى غير مسبوق))، بعد الخفض الكبير في قيمة العملة.

وأظهرت قراءة تضخم أسعار المستهلكين في مصر لشهر فبراير أكبر صعود شهري على الإطلاق؛ إذ قفزت 11.4 بالمئة من 1.6 بالمئة في يناير ، وهو ما فاق توقعات الاقتصاديين بكثير.

وقال المحللون في البنك: ((نتوقع الآن زيادة أخرى بمقدار 200 نقطة أساس في سعر الفائدة على الودائع)). وأضافوا أنهم لم يعودوا يرون ((أي مجال)) لخفض أسعار الفائدة حتى فبراير 2025.

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