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سوق دبي الحرة تتيح الدفع بالمحافظ الرقمية

3/12/2024 7:19:15 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

تعاونت سوق دبي الحرة وشبكة المدفوعات العالمية ((تيراباي))، لتوفير إمكانية الدفع باستخدام المحافظ الرقمية، في منافذ سوق دبي الحرة.

وبفضل هذا التعاون الذي يهدف لتعزيز توافر طرق دفع بديلة، يمكن لسوق دبي الحرة الآن الوصول إلى شبكات شركاء ((تيراباي)) العالمية، التي تغطي أكثر من 2.2 مليار محفظة متنقلة على الهواتف المحمولة، إضافة إلى البنية التحتية للمدفوعات عبر الحدود، التي تم تمكينها من خلال شركتي ((ماجناتي)) و((نتورك إنترناشيونال)) في الإمارات.

وتأمل سوق دبي الحرة في توسيع نظم المدفوعات لتشمل مزيداً من الراحة عبر استخدام محافظ الأموال على الهواتف المحمولة إضافة إلى طرق الدفع الحالية. وتعد ((إم تي إن)) و((إم-بيسا)) و((أرتيل)) من بين شركات تحويل الأموال عبر الهواتف المحمولة التي تتعاون مع ((تيراباي))، لتمكين مستخدميها من استخدام محافظهم الرقمية بالسوق.

وعقب التأثير العالمي لوباء كوفيد، شهدت طرق الدفع البديلة، خاصة المحافظ الرقمية، نمواً قوياً مكوناً من رقمين. ويتوقع أن تصل القيمة العالمية المتوقعة للمحافظ الرقمية إلى تريليونات الدولارات بحلول 2026، ما يجعلها اتجاهاً مهماً يشكل صناعة الدفع العالمية.

وقال كولم ماكلوكلين، نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لسوق دبي الحرة: ((نعزز التزامنا بتمكين المسافرين من خلال السوق لإجراء عمليات الشراء باستخدام طرق الدفع التي يختارونها. وكانت السوق دائماً في طليعة تسخير التكنولوجيا والشراكات لتقديم الأفضل لعملائنا، والآن مع إمكانية الوصول إلى شبكة ((تيراباي)) الواسعة، نحن متحمسون لتقديم الأفضل لعملائنا. تتوافق ((تيراباي)) مع التزامنا بتوسيع نطاق الشمول المالي عالمياً، ما يمكننا من فتح أشكال قبول ومبتكرة لشريحة كبيرة من العملاء)).

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