«أوشن نتورك إكسبريس» تنقل مقرها الرئيسي لغرب آسيا من سنغافورة إلى دبي

أعلنت شركة أوشن نتورك إكسبريس ((وان)) العالمية العاملة بمجالات النقل واللوجستيات وسلسلة التوريد والتخزين نقل مقرها الإقليمي الرئيسي لغرب آسيا من سنغافورة إلى دبي، في خطوة تهدف لتوسيع نمو ((وان)) في الأسواق سريعة النمو في الشرق الأوسط وشرق أفريقيا.

ويعتبر مركز الشركة في دبي، مكتباً رئيسياً لها في جميع أنحاء المنطقة، ويغطي وظائف متنوعة مثل الأنشطة التجارية وخدمة العملاء والرقمنة، وسيضم أيضاً فريقاً مخصصاً لتطوير الشراكات التجارية الإقليمية واستكشاف فرص عمل جديدة داخل المنطقة.

وأعلنت تعيين سنديب سيبال مديراً إقليمياً للمقر الإقليمي اعتباراً من مطلع أبريل المقبل، ويمتلك سيبال خبرة طويلة في إدارة التجارة والخدمات العالمية، إذ قاد التحول في المبيعات والخدمات العالمية، بالإضافة إلى كونه خبيراً في مجال الشحن، ويتمتع بخبرة في الإدارة التجارية والتشغيلية، وكان في السابق مسؤولاً عن أعمال ((مول)) المتخصصة في مجال النفط والغاز من المجر، في منطقة غرب آسيا.

وقال الرئيس التنفيذي للشركة جيرمي نيكسون، إنَّ منطقة الشرق الأوسط أصبحت أسواق نمو رئيسية بشكل متزايد للشركة، ولعملائها في الشبكات الإقليمية وفي أعماق البحار. وأضاف: ((من المناسب أن تقوم ((وان)) بنقل الإشراف الإقليمي على هذه المنطقة من سنغافورة لدبي، من خلال إنشاء مكتب الإقليمي الجديد ليكون أقرب إلى هذه الأسواق الرئيسية)).

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