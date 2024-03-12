Wednesday, 13 March 2024 03:11 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


«أوشن نتورك إكسبريس» تنقل مقرها الرئيسي لغرب آسيا من سنغافورة إلى دبي

3/12/2024 7:19:15 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

أعلنت شركة أوشن نتورك إكسبريس ((وان)) العالمية العاملة بمجالات النقل واللوجستيات وسلسلة التوريد والتخزين نقل مقرها الإقليمي الرئيسي لغرب آسيا من سنغافورة إلى دبي، في خطوة تهدف لتوسيع نمو ((وان)) في الأسواق سريعة النمو في الشرق الأوسط وشرق أفريقيا.

ويعتبر مركز الشركة في دبي، مكتباً رئيسياً لها في جميع أنحاء المنطقة، ويغطي وظائف متنوعة مثل الأنشطة التجارية وخدمة العملاء والرقمنة، وسيضم أيضاً فريقاً مخصصاً لتطوير الشراكات التجارية الإقليمية واستكشاف فرص عمل جديدة داخل المنطقة.

وأعلنت تعيين سنديب سيبال مديراً إقليمياً للمقر الإقليمي اعتباراً من مطلع أبريل المقبل، ويمتلك سيبال خبرة طويلة في إدارة التجارة والخدمات العالمية، إذ قاد التحول في المبيعات والخدمات العالمية، بالإضافة إلى كونه خبيراً في مجال الشحن، ويتمتع بخبرة في الإدارة التجارية والتشغيلية، وكان في السابق مسؤولاً عن أعمال ((مول)) المتخصصة في مجال النفط والغاز من المجر، في منطقة غرب آسيا.

وقال الرئيس التنفيذي للشركة جيرمي نيكسون، إنَّ منطقة الشرق الأوسط أصبحت أسواق نمو رئيسية بشكل متزايد للشركة، ولعملائها في الشبكات الإقليمية وفي أعماق البحار. وأضاف: ((من المناسب أن تقوم ((وان)) بنقل الإشراف الإقليمي على هذه المنطقة من سنغافورة لدبي، من خلال إنشاء مكتب الإقليمي الجديد ليكون أقرب إلى هذه الأسواق الرئيسية)).

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز

MENAFN12032024000110011019ID1107969256

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث