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تزايد حالات الإفلاس في القطاع الزراعي بالبرازيل

3/12/2024 7:19:15 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

يواجه سوق التمويل الزراعي في البرازيل البالغة قيمته 7 مليارات دولار خطر تزايد حالات إفلاس المزارعين رغم تحسن المحاصيل خلال السنوات الماضية.

وذلك بسبب تراجع الأسعار في الأسواق العالمية.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أن تراجع أسعار الذرة وفول الصويا أدى إلى ارتفاع عدد حالات تخلّف المزارعين عن سداد قروضهم التي حصلوا عليها مما تسمى ((فياجروز)) وهي صناديق استثمار برازيلية تعتمد على الفوائد وتوزيعات الأرباح وأقساط إيجار الأراضي الزراعية.

وتراجعت رؤوس أموال صناديق مثل جالاباجوس ريسيبيفز دو أجرونجسيو وإس.إف.آي إنفستمنتوس دو أجرونجسيو إلى أقل من قيمة أصولها بعد توقف بعض المزارعين عن سداد ديونهم لها. كانت السنوات الماضية قد شهدت طفرات في الإنتاج الزراعي للبرازيل حيث أصبحت أكبر دولة في العالم في إنتاج فول الصويا متفوقة على الولايات المتحدة عام 2013 .

كما أصبحت أكبر دولة منتجة للذرة في العام الماضي. في الوقت نفسه ارتفع عدد المزارعين الذين أشهروا إفلاسهم في العام الماضي بمقدار 6 أمثاله خلال العام الماضي بحسب بيانات شركة سيراسا إكسبرين.

وقال باولو سوسا رئيس العمليات البرازيلية في شركة كارجيل أكبر شركة لتجارة المحاصيل الزراعية في العالم إن هناك موجة إفلاس في القطاع الزراعي بالبرازيل وهو أمر مثير للقلق جداً ((الأمر يثير الغموض بالنسبة لشركات التمويل والكثير من الأموال التي دخلت إلى القطاع في السنوات الأخيرة تواجه الخطر)) حالياً.

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