النفط يرتفع و«برنت» يحوم عند 82 دولاراً

ارتفعت أسعار النفط في التعاملات الآسيوية المبكرة، لكن تحركات الأسعار كانت محدودة مع ترقب السوق تقارير شهرية من وكالات نفطية.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت تسليم مايو 23 سنتاً إلى 82.44 دولاراً للبرميل خلال التداولات، وصعد عقد الخام الأمريكي لشهر أبريل 17 سنتاً ليغلق عند 78.10 دولاراً للبرميل. وقال محللون من (إيه.إن.زد) في مذكرة ((يجري تداول النفط الخام في نطاق ضيق مع ترقب المتعاملين تقديرات الطلب من التقارير الشهرية لثلاث وكالات نفط رئيسية)).

وأضافوا ((بينما نعتقد بأن التقديرات لن تتغير إلى حد بعيد، فإن أي مفاجأة تدفع باتجاه صعود الأسعار ستخفف المخاوف بشأن الطلب))، في إشارة إلى بيانات منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) ووكالة الطاقة الدولية وإدارة معلومات الطاقة.

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