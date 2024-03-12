سوق دبي يرتفع 0.11 % ويتجاوز مستوى 4250 نقطة

عاود مؤشر سوق دبي المالي ارتفاعه في تداولات أمس؛ ثاني جلسات شهر رمضان، وصعد مؤشر السوق بـ0.11% أو ما يعادل 4.7 نقاط، مسجلاً مستوى 4252.77 نقطة، بدعم صعود قطاعات المواد الأساسية والخدمات الاستهلاكية والصناعة والمرافق العامة.

وقاد سهم ((أمان)) ارتفاعات 26 سهماً بسوق دبي، مرتفعاً 4.6% ليغلق عند 0.452 درهم، في حين استحوذ سهم ((إعمار للتطوير)) على النصيب الأكبر من سيولة السوق بـ36.16 مليون درهم، تلاه ((الإمارات دبي الوطني)) بـ29.6 مليون درهم، ثم ((جي إف إتش المالية)) بـ29.4 مليون درهم ليغلق مرتفعاً 4.2%.

وتدعم أداء سوق دبي المالي، بارتفاع أسهم تبريد 4.3%، والوطنية الدولية القابضة 3.3%، ومصرف عجمان 2.6%، وسوق دبي المالي 2.3%، والأنصاري للخدمات المالية 1.8%، وأملاك للتمويل 1.7%.

واتجه المستثمرون الأجانب غير العرب نحو الشراء في سوق دبي بصافي استثمار 9.7 ملايين درهم بجلسة أمس، بعد تحقيقهم مشتريات بقيمة 84.8 مليون درهم مقابل مبيعات بنحو 75 مليون درهم.

سوق أبوظبي

أغلق مؤشر فوتسي سوق أبوظبي العام ((فادجي)) عند مستوى 9228.64 نقطة، منخفضاً هامشياً بـ0.04% في جلسة أمس.

وتصدر ((العالمية القابضة)) النشاط في سوق أبوظبي مع استحواذه على النصيب الأكبر من إجمالي التداولات بأكثر من 248.7 مليون درهم، تلاه ((ألفا ظبي القابضة)) جاذباً 71.5 مليون درهم، ثم ((الدار العقارية)) بسيولة 45.98 مليون درهم.

وكان ضمن الأسهم الرابحة في سوق أبوظبي، أسهم ((أبوظبي الوطنية للتكافل)) 9.6%، و((جي إف إتش المالية)) 4.6%، و((أسمنت الفجيرة)) 2.9%، و((ريسبونس بلس القابضة)) 2.9%.

السيولة

اجتذبت الأسهم المحلية سيولة قاربت 1.2 مليار درهم، موزعة بواقع 935.7 مليون درهم في سوق أبوظبي، و243.9 مليون درهم في سوق دبي، وجرى التداول على نحو 334.5 مليون سهم عبر تنفيذ 20.6 ألف صفقة.







تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز