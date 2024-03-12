56 شريكاً لـ«دائرة الاقتصاد والسياحة» في بورصة برلين

شاركت دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي في معرض بورصة برلين الدولي للسياحة والسفر، الذي أقيم في الفترة ما بين 5 و7 مارس الجاري.

حيث استعرضت إلى جانب 56 جهة من الشركاء الرئيسيين والأطراف المعنية المقومات والعروض السياحية التي توفرها دبي لزوارها. وتعد هذه هي المشاركة الثانية والثلاثين لدبي في أحد أهم معارض السفر الرائدة على مستوى العالم، حيث شهد المعرض هذا العام حضور ما يقارب 100 ألف شخص.

وشارك في المعرض، إلى جانب دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي، 56 شريكاً رئيسياً من الجهات العارضة من قطاع السياحة، بما في ذلك الجهات الحكومية، والفنادق، ومنظمو الرحلات السياحية.

وشركات إدارة الوجهات، ومن بينها فنادق ومنتجعات العنوان، وأتلانتس دبي، وبانيان تري دبي، ومتحف المستقبل، وفلاي دبي التي تشارك للمرة الأولى، وهو ما أسهم في تسليط الضوء على تنوّع العروض السياحية التي توفرها الإمارة لقادة وخبراء قطاع السفر العالمي.

وشهد جناح دبي في المعرض استقبال مجموعة من أبرز المتخصصين في قطاعي السياحة والسفر من مختلف أنحاء العالم، إلى جانب عدد من كبار السياسيين وقادة القطاع، ومن بينهم كاي فيجنر، عمدة برلين؛ وفرانزيسكا جيفي، عضو مجلس الشيوخ للشؤون الاقتصادية والطاقة والمؤسسات العامة؛ وجوليا سيمبسون، الرئيس والمدير التنفيذي للمجلس العالمي للسفر والسياحة.

وتمثل المشاركة في المعارض الدولية الكبرى ركيزة أساسية في الاستراتيجية التسويقية لدائرة الاقتصاد والسياحة بدبي، والتي تسعى من خلالها إلى ترسيخ مكانة دبي العالمية، وكذلك زيادة عدد الزوار من الأسواق الرئيسية وأيضاً الواعدة. وفي نهاية عام 2023، سجلت دبي رقماً قياسياً في عدد الزوار الدوليين.

حيث رحبت بأكثر من 17.15 مليون زائر، بزيادة نسبتها 19.4 %، مقارنةً بالعدد المسجل في عام 2022 والبالغ 14.36 مليون زائر. وكان السوق الألماني من الأسواق المهمة التي أسهمت في هذا النمو خلال العام الماضي، مع تسجيله نمواً ملحوظاً بنسبة 36 بالمئة على أساس سنوي مع استقبال دبي لـ 574,979 زائراً ألمانياً.

زخم كبير

وقال عصام كاظم، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للتسويق السياحي والتجاري: ((نحرص على مواصلة الاستفادة من الزخم الكبير الذي شهدته دبي خلال عام 2023 لتسليط الضوء على العروض المتنوعة التي توفرها الإمارة للمسافرين من مختلف الأسواق، لا سيما في ظل النمو الذي تشهده الإمارة وهو ما يتماشى مع مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33 التي حددتها قيادتنا الرشيدة.

وتعكس المشاركة المميزة لوفد دبي في الحضور الـ32 بالمعرض قوة الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وحرص الجميع على تعزيز مكانة دبي لتصبح الوجهة المفضلة للعيش والعمل والزيارة. ولقد تمكنا معاً من إطلاع رواد وخبراء قطاع السفر من شتى أنحاء العالم على الإمكانات الهائلة التي تتمتع بها دبي لجذب المزيد من الزوار إليها باعتبارها وجهة رائدة)).

جوائز اختيار المسافرين

وساهم الإقبال الكبير من الزوار الدوليين على زيارة دبي في ترسيخ حضورها العالمي لتحصل على لقب أفضل وجهة عالمية في جوائز اختيار المسافرين 2024 من موقع ((تريب أدفايزر)) للعام الثالث على التوالي، لتصبح أول مدينة تحقق هذا الإنجاز بصورة متتالية. ك

ما حصلت دبي خلال المعرض على أعلى تقييم للوجهات لعام 2023 في مؤشر أداء الوجهات من آي بي كيه إنترناشيونال IPK International، إحدى شركات الاستشارات السياحية الرائدة عالمياً والمتخصصة في أبحاث السياحة والتسويق والتخطيط.

وركزت الدراسة السنوية على الأداء المميز لدبي في جذب الزوار الدوليين وتلبية متطلباتهم، وذلك من خلال الاعتماد على الرحلات السياحية العالمية، ورضا المسافرين، والتوصيات، ورغبة المسافرين في تكرار التجربة.

جهات عديدة

وركز ممثلو وفد دبي على أبرز اتجاهات السفر العالمية من خلال العديد من النقاشات المتنوعة مع الزوار ووسائل الإعلام، مثل زيادة الاهتمام بالسفر إلى دبي في فصل الصيف، بالإضافة إلى مواسم الذروة التقليدية، فضلاً عن العروض المتنوعة التي تقدمها المدينة على مدار العام، بدءاً من التجارب الشاطئية المميزة، وخيارات التسوق الفاخرة، وصولاً إلى تجارب فنون الطهي الرائعة.

كما أن اهتمام المسافرين امتد ليشمل زيارة الوجهات الثقافية المميزة في دبي ومن بينها منطقة حتا الجبلية، وجبال الحجر الشاهقة، ومحمية دبي الصحراوية، مما يقدم مزيجاً رائعاً من الوجهات الطبيعية والثقافة المحلية التقليدية.

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