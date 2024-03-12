إشغال فنادق دبي يسجل أعلى مستوياته على الإطلاق في فبراير

ارتفع متوسط إشغال فنادق دبي في شهر فبراير الماضي ليصل إلى أعلى مستوياته على الإطلاق في شهر، بدعم من نشاط حركة الفعاليات والمعارض والمؤتمرات في الإمارة، بحسب بيانات شركة ((كوستار)) المتخصصة في بيانات وتحليلات أسواق الفنادق والعقارات.

وكشفت بيانات الشركة العالمية المتخصصة أن متوسط إشغال فنادق دبي ارتفع في فبراير بنسبة 3.4% مقارنة بفبراير العام الماضي ليصل إلى 90.8% وهي أعلى نسبة إشغال على الإطلاق لفنادق دبي في شهر.

سعر الغرفة

وكشفت البيانات أن متوسط السعر اليومي للغرفة الفندقية ارتفع في فبراير بنسبة 9.3% على أساس سنوي نتيجة ارتفاع الطلب ليصل إلى 887 درهماً، الأمر الذي انسحب على متوسط العائد على الغرفة الفندقية الذي ارتفع على أساس سنوي بنسبة 13.1% ليصل إلى 805 دراهم، في حين وصل متوسط سعر الغرفة إلى أعلى مستوياتها في يوم 21 فبراير ليبلغ 1114 درهماً.

وتم تسجيل أعلى مستويات الإشغال في دبي في 20 و21 و22 فبراير، وبنسبة 96.2% و96.8% و96.5% على التوالي؛ فبقيت مستويات الإشغال اليومي في السوق أعلى من 80% طوال الشهر بأكمله.

وأسهمت سلسلة المعارض والفعاليات والمؤتمرات في وصول إشغال فنادق دبي إلى هذه المستويات القياسية فتضمنت القائمة معرض غلفود (19 - 23 فبراير)، وكأس العالم لكرة القدم الشاطئية (15 - 25 فبراير)، وبطولة سوق دبي الحرة المفتوحة للتنس 2024 (18 فبراير - 2 مارس)، وغيرها.

وتمتلئ أجندة دبي بالعديد من المؤتمرات والمعارض الدولية التي تستضيفها في العام الجاري، ما يضع الإمارة في مكانة متفردة في تنظيم الفعاليات العالمية والمؤتمرات الدولية والمعارض التجارية والمهرجانات والأحداث الكبرى، كما أسهمت المراكز الدولية المتخصصة في صناعة المعارض والمؤتمرات.

والتي تم تأسيسها في دبي في السنوات الماضية، في نقل القطاع من المحلية إلى مستويات عالمية، وساعد على نجاح ذلك ما تتمتع به الإمارة من بنية تحتية متطورة، وانفتاح ثقافي وتجاري واستثماري، وخدمات عصرية، والخبرات المؤهلة.

استضافة

وفازت دبي بـ349 عطاء لاستضافة فعاليات ومؤتمرات أعمال في سنة 2023، وبزيادة قدرها 49% مقارنة بسنة 2022، ومن المتوقع أن تجذب هذه الفعاليات (سواء التي أقيمت في سنة 2023 وما مضى من 2024 أو المنتظر إقامتها لاحقاً) أكثر من 191 ألف مشارك إلى دبي من شتى أنحاء العالم.

وعلى الرغم من أن بعض هذه الفعاليات تم عقدها في العام الماضي، فإن فعاليات عدة تم الفوز بها ستقام في السنوات المقبلة حتى سنة 2029، وتمكنت دبي من إحراز تقدم في الفوز بعطاءات استضافة فعاليات أعمال جديدة منذ جائحة كوفيد 19، لتتجاوز سنة 2023 ما تم تحقيقه في سنة 2019، التي شهدت الفوز بـ295 فعالية أعمال.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز