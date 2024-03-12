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2.46 مليار درهم تصرفات عقارات دبي في يوم

3/12/2024 7:19:13 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

بلغت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك في دبي، أمس، أكثر من 2.46 مليار درهم تمت عبر 800 صفقة.

وشهدت الدائرة تسجيل 688 مبايعة بقيمة 1.99 مليار درهم، منها 61 مبايعة لأراضٍ، و531 مبايعة لوحدات سكنية و96 مبايعة لمبان. وجاءت أهم المبايعات في دبي أمس، لصفقة بيع فيلا في منطقة دبي هيلز بقيمة 40 مليون درهم، كما شهد السوق أيضاً صفقة بيع أرض سكنية في منطقة ديسكفري غاردنز بقيمة 33 مليون درهم.

وسجلت الرهون قيمة قدرها 259 مليون درهم تمت عبر 97 معاملة، منها 25 رهناً لأراض، و60 رهناً لوحدات سكنية، و12 رهناً لمبان، وكان أهمها صفقة رهن قطعة أرض في منطقة قرية جميرا الدائرية بقيمة 43 مليون درهم، أما الهبات، فشهدت تسجيل 15 هبة بقيمة 207 ملايين درهم، وأبرزها لأرض سكنية في منطقة الخليج التجاري بقيمة 176 مليون درهم.

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