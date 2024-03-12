موانئ دبي العالمية تطلق شبكة عالمية للشحن

افتتحت مجموعة موانئ دبي العالمية ((دي بي ورلد))، المزوّد للحلول اللوجستية الذكية، أحدث مكاتبها ضمن سلسلة تشمل أكثر من 100 مكتب للشحن في أنحاء العالم، في إطار توسعة كبيرة تهدف إلى دعم جهود متعامليها الهادفة إلى التغلب على تعقيدات التجارة العالمية، وشرعت مجموعة موانئ دبي العالمية في هذه المبادرة العالمية الجريئة سعياً لتعزيز التزامها تجاه متعامليها، استجابةً للاضطرابات المتزايدة في حركة التجارة العالمية، والتي تتمثل في التغير المناخي، والتحديات الجيوسياسية والاقتصادية، كما تعتزم المجموعة إطلاق المزيد من الفروع في المستقبل.

ويعمل في هذه المكاتب 1,000 موظف، إلى جانب فريق مجموعة موانئ دبي العالمية الذي يضمّ أكثر من 108,1 آلاف موظف، ومن المتوقع أن ينمو هذا العدد بشكل كبير في الشهور الـ12 المقبلة، لدعم ما يزيد على 10% من مجمل حركة التجارة العالمية سنوياً.

وتشير بحوث مجلة ((إيكونوميست إمباكت))، إلى أن الشركات تركز أولوياتها على الاستراتيجيات الفعّالة الهادفة لتعزيز المرونة في سلاسل التوريد الخاصة بها، في ظلّ الاضطرابات التي تشهدها حركة التجارة العالمية؛ فأثبت نموذج الشحن التقليدي للأصول، الذي ينقل البضائع عبر أطراف ثالثة، أنه عرضة للتعطّل في نقاط التفتيش الرئيسة، وقد تكون له تأثيرات غير مباشرة في خطط التخزين والتنفيذ لدى الشركات ومتعامليها.

وفي إطار سعي الشركات إلى زيادة سيطرتها على سلاسل التوريد الخاصة بها، يأتي توسع موانئ دبي العالمية ((دي بي ورلد)) في وقت حاسم لقطاع الخدمات اللوجستية وسلسلة التوريد العالمية.

ومع توسيع عروضها في مجال شحن البضائع، مع التركيز على الشحن الجوي والبحري، ستقوم موانئ دبي العالمية باستخدام مجموعة أدواتها من الخدمات والقدرات التي تشمل الموانئ والمحطات والمستودعات والشاحنات وخدمات السكك الحديدية والشحن، لزيادة التحكم والمرونة، مدعومة بالتكنولوجيا القوية أيضاً، إلى جانب التعاون على تعزيز الكفاءة مع شركاء متكاملين عبر سلسلة التوريد.

ويعد مكتب ميامي أحدث مكاتب موانئ دبي العالمية التي تفتتح أبوابها ضمن هذه الشبكة الشاملة من الأصول عالية القيمة والخبرة المتخصصة، من الموانئ ومحطات النقل بالشاحنات، والشحن الجوي والبحري والجمارك وخدمات التخزين، والتي تشمل أكثر من 430 وحدة أعمال في 86 دولة. وقال بيت سايمون، الرئيس التجاري للشؤون اللوجستية للمجموعة في موانئ دبي العالمية ((دي بي ورلد)):

((يأتي توسعنا في مجال الشحن استكمالاً لحلول وقدرات سلسلة التوريد الشاملة عندنا، ويعدّ هذا النهج الملائم للأصول تغييراً كبيراً في مجال شحن البضائع، والذي يُعزز قدرات القيادة لدى المتعاملين عبر تمكين الرؤية والتحكم على نطاق أوسع، ومنحهم الثقة اللازمة للتبادل التجاري في السوق العالمية اليوم. وبالتوازي مع جهودنا الهادفة إلى تعزيز حضورنا في قطاع الشحن، نعمل على تأسيس شبكة متكاملة تغطي نسبة تزيد على 90% من حركة التجارية العالمية. ومع تركيزنا على دعم شبكتنا، نحرص على إنشاء قدرات عالمية تعدّ الأفضل في فئتها من ناحية القوة والمرونة)).

وتمتد خدماتنا المتنامية في الوقت الحالي لتشمل إدارة الطلبات والمنشأ، والمناولة في الموانئ وإدارة الشحن البحري والجوي، والخدمات في وجهة الشحن مثل الجمارك والنقل والخدمات اللوجستية والتوصيل النهائي والتفكيك وخدمات التخزين الجمركي.

وإضافة إلى ذلك، تقدم موانئ دبي العالمية مجموعة متنوعة من خدمات القيمة المضافة؛ تشمل التمويل التجاري المدمج، والخدمات الخاصة بالسلع الأساسية، ونقل السيارات بالحاويات، ومراكز التوزيع والنقل المتقدمة وغيرها.

ويتحقق كلّ ذلك عبر نافذة رقمية واحدة مدعومة بمركز خدمات عالمي متكامل يعمل بمبدأ مركزية العمليات الخلفية التي تضم أكثر من 500 متخصص في تكنولوجيا المعلومات. ويُمكّن هذا النظام الرقمي المتعاملين من تتبع بضائعهم مباشرة في الوقت الفعلي، ومن إدارة رحلات الشحن الخاصة بهم بكل سهولة ويسر. وقال ماركو نازاري، نائب الرئيس لشؤون الشحن التجاري في موانئ دبي العالمية ((دي بي ورلد)):

((تعتمد خدمة الشحن لدينا على حلولنا التكنولوجية الرقمية الخاصة لتبسيط حركة التجارة العالمية أمام متعاملينا، ومنحهم المزيد من القدرة على التحكّم. وإلى جانب حلولنا الرقمية التي توفر خدمات شحن غير مسبوقة، يعد موظفونا الركيزة الأساسية لنجاح المتعاملين؛ فيعمل في فريقنا أكثر من 1,000 شخص، وهو مستمر في التوسع والنموّ)). وقال نازاري: ((تستخدم مجموعة موانئ دبي العالمية أدواتها الرقمية مع الاستفادة من هذا النهج الملائم للأصول، إلى جانب الخبرة والمعرفة المحلية التي يتمتع بها فريق عملها.

وذلك لجعل شحن البضائع أسهل وأكثر مرونة من الطرفين)) ولا يقتصر التوسع الأخير لمجموعة موانئ دبي العالمية على فريقها اللوجستي العالمي الذي يضمّ 45,000 موظف، فحسب؛ وإنما يشمل أيضاً الكوادر العالمية العاملة لدى المجموعة، والتي يصل عددها إلى أكثر من 108,100 موظف يتوزعون على مجموعة متنوعة من الخدمات اللوجستية التي تشمل: الموانئ والمحطات، والخدمات البحرية، والخدمات اللوجستية.

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