النفط يستقر بعد إبقاء أوبك توقعاتها بشأن نمو الطلب

استقرت أسعار النفط أمس بعد أن أبقت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) على توقعاتها لنمو الطلب العالمي على الخام في العام الحالي والعام المقبل في ظل استمرار التوتر في الشرق الأوسط وخارجه.وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت تسليم مايو 24 سنتا إلى 82.45 دولار للبرميل. وصعد عقد الخام الأمريكي لشهر أبريل 31 سنتا إلى 78.24 دولارا للبرميل.

وقالت المنظمة في تقرير شهري إن الطلب العالمي على النفط سيزيد 2.25 مليون برميل يومياً في عام 2024 و1.85 مليون برميل يومياً في 2025. ولم تتغير هذه التوقعات عن الشهر الماضي.وارتفعت أسعار النفط في التعاملات الآسيوية المبكرة لكن تحركات الأسعار كانت محدودة مع ترقب السوق تقارير شهرية من وكالات نفطية. وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت تسليم مايو 23 سنتاً إلى 82.44 دولاراً للبرميل. وصعد عقد الخام الأمريكي لشهر أبريل 17 سنتاً ليغلق عند 78.10 دولاراً للبرميل.

وقال محللون من (إيه. إن. زد) في مذكرة ((يجري تداول النفط الخام في نطاق ضيق مع ترقب المتعاملين تقديرات الطلب من التقارير الشهرية لثلاث وكالات نفط رئيسية)).

وأضافوا ((بينما نعتقد بأن التقديرات لن تتغير إلى حد بعيد، فإن أي مفاجأة تدفع باتجاه صعود الأسعار ستخفف المخاوف بشأن الطلب)) في إشارة إلى بيانات منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) ووكالة الطاقة الدولية وإدارة معلومات الطاقة.

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