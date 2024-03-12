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قطر: اتفاق وقف إطلاق النار في غزة ليس قريباً والمحادثات مستمرة

3/12/2024 7:19:12 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

قال المتحدث باسم وزارة الخارجية القطرية ماجد الأنصاري، الثلاثاء، إن إسرائيل وحركة "حماس" ليستا قريبتين من التوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار، إلا أن المحادثات لا تزال مستمرة.

وقال الأنصاري في إفادة صحفية في قطر إنه لا يستطيع "تقديم أي إطار زمني. الوضع معقد للغاية على الأرض. لسنا قريبين من التوصل إلى اتفاق".

وأضاف الأنصاري: "هذا يعني أننا لا نرى الجانبين يتفقان على لغة يمكن أن تحل الخلاف الحالي حول تنفيذ الاتفاق".

وتابع: "مستمرّون في العمل على المفاوضات للتوصل إلى اتفاق على أمل أن يكون خلال شهر رمضان".

وتتفاوض قطر ومصر والولايات المتحدة من أجل التوصل إلى وقف لإطلاق النار في الحرب المستمرة في قطاع غزة.

وفي نيويورك، انتقد ممثل السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل عرقلة شحنات المساعدات للمحتاجين في قطاع غزة.

جاءت تصريحات بوريل خلال اجتماع بشأن التعاون بين الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي في نيويورك.

ويواجه مئات الآلاف من سكان قطاع غزة خطر المجاعة الشديدة بسبب الحرب في القطاع.

ووفقاً لبرنامج الأغذية العالمي، فمن غير الممكن فى الغالب إيصال شحنات المساعدات إلى بعض مناطق القطاع، حيث تتم إعاقة حركة المتطوعين كما يتم نهب قوافل المساعدات.

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