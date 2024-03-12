تراجع طفيف للنفط عند التسوية بعد رفع أمريكا توقعات إنتاج الخام

شهدت أسعار النفط تراجعاً طفيفاً عند التسوية، الثلاثاء، بعد أن جاءت التنبؤات بشأن إنتاج النفط الخام الأمريكي أعلى من المتوقع، إلى جانب بيانات اقتصادية سلبية، لكن استمرار التوتر الجيوسياسي في الشرق الأوسط حد من الخسائر.

وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت تسليم مايو 29 سنتاً إلى 81.92 دولاراً للبرميل عند التسوية، في حين نزل عقد الخام الأمريكي لشهر أبريل 37 سنتاً إلى 77.56 دولاراً للبرميل.

وقال مكتب إحصاءات العمل الأمريكي إن أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة ارتفعت بقوة في فبراير، مشيراً إلى أن السبب الأكبر في هذا الصعود هو ارتفاع تكاليف البنزين والإقامة.

وقال تيم سنيدر الاقتصادي لدى ماتادور إيكونوميكس: "يشي هذا بشهر ثان من الزيادة"، مشيراً إلى أن الأرقام لا تزال في نطاق التوقعات. وأضاف "الإجماع في الأسواق يقول إن مجلس الاحتياطي الاتحادي لن يتحرك لخفض أسعار الفائدة حتى يونيو".

وأبقت أوبك على توقعاتها لنمو الطلب العالمي على النفط بقوة نسبياً في عامي 2024 و2025، ورفعت توقعاتها للنمو الاقتصادي لهذا العام وأرجعت هذا إلى أنه لا يزال هناك مجال أكبر للتحسن.

وعلى صعيد العرض، رفعت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية توقعاتها لنمو إنتاج النفط في 2024 بالبلاد 260 ألف برميل يومياً إلى 13.19 مليون برميل، مقابل توقعات سابقة بارتفاع 170 ألف برميل يومياً.

ومن المتوقع أن تعلن وكالة الطاقة الدولية التي تقدم المشورة للدول الصناعية، تقديراتها يوم الخميس المقبل.

وفي الأسبوع الماضي، أشارت بيانات اقتصادية من الصين، أكبر مشتر للنفط في العالم، إلى تراجع الطلب حتى مع زيادة واردات النفط الخام في أول شهرين من العام مقارنة بالعام السابق.

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