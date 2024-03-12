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برشلونة يهزم نابولي بثلاثية ويتأهل لربع نهائي دوري أبطال أوروبا

3/12/2024 7:19:12 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

فاز فريق برشلونة الإسباني على ضيفه نابولي الإيطالي بنتيجة 1/3، مساء الثلاثاء، ليتأهل لدور الثمانية لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

سجل فيرمين لوبيز وجواو كانسيلو وروبرت ليفاندوفسكي أهداف برشلونة في الدقائق 15 و17 و84.

بينما سجل أمير رحماني هدف نابولي في الدقيقة 30.

وانتزع الفريق الكتالوني بطاقة التأهل لدور الثمانية لأول مرة منذ عام 2020 بعدما تعادل ذهابا بنتيجة 1/1 في إيطاليا.

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