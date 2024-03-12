برشلونة يهزم نابولي بثلاثية ويتأهل لربع نهائي دوري أبطال أوروبا

(MENAFN
- Al-Bayan)
فاز فريق برشلونة الإسباني على ضيفه نابولي الإيطالي بنتيجة 1/3، مساء الثلاثاء، ليتأهل لدور الثمانية لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم.
سجل فيرمين لوبيز وجواو كانسيلو وروبرت ليفاندوفسكي أهداف برشلونة في الدقائق 15 و17 و84.
بينما سجل أمير رحماني هدف نابولي في الدقيقة 30.
وانتزع الفريق الكتالوني بطاقة التأهل لدور الثمانية لأول مرة منذ عام 2020 بعدما تعادل ذهابا بنتيجة 1/1 في إيطاليا.
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