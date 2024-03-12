الدوري المصري.. الأهلي يسقط برباعية أمام البنك الأهلي

‬تألق البنك الأهلي وسجل أربعة أهداف في مرمى مصطفى شوبير ليلحق بالأهلي أول هزيمة له في الدوري المصري الممتاز لكرة القدم هذا الموسم اليوم الثلاثاء.

وفاز البنك الأهلي 4-3 في مباراة مؤجلة ليتوقف رصيد الأهلي عند 17 نقطة من ثماني مباريات محتلا المركز العاشر بينما رفع البنك الأهلي رصيده إلى 15 نقطة من 16 مباراة في المركز 14.

وفاز الجونة على ضيفه الزمالك 3-2 في مباراة مؤجلة أخرى ليرفع رصيده إلى 22 نقطة من 14 مباراة ويتقدم للمركز السادس بينما توقف رصيد الزمالك عند 15 نقطة من 11 مباراة في المركز 13.

وتصدر المصري البورسعيدي المسابقة بتعادله مع مضيفه زد بهدفين لكل منهما.

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