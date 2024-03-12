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أرسنال يتفوق على بورتو بركلات الترجيح ويبلغ دور الثمانية

3/12/2024 7:19:12 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

نجا أرسنال من ركلات الترجيح ليتجاوز بورتو ويبلغ دور الثمانية في دوري أبطال أوروبا لكرة القدم للمرة الأولى في 14 عاما بعد مواجهة متوترة في دور الستة عشر انتهت بالتعادل 1-1 في مجموع المباراتين اليوم الثلاثاء.

ونفذ أصحاب الأرض أول أربع ركلات ترجيح بهدوء وسدد ويندل لاعب بورتو في القائم قبل أن يتصدى ديفيد رايا لتسديدة جالينو ليقود أرسنال للتقدم 4-2 في ركلات الترجيح بعد انتهاء المباراة بنتيجة 1-صفر للنادي اللندني بعد الوقت الإضافي.

وعادل لياندرو تروسار النتيجة في مجموع المباراتين قبل وقت قصير من نهاية الشوط الأول لكن أرسنال متصدر الدوري الإنجليزي الممتاز شعر بالإحباط أمام الفريق البرتغالي.

وفشل الوقت الإضافي في الفصل بين الفريقين لكن فريق المدرب ميكل أرتيتا حافظ على هدوئه لينهي سلسلة سيئة شهدت خروجه من دور الستة عشر سبع مرات متتالية.

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