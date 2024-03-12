تشييع جثمان الشهيد توفيق حسين علي في مخيم نور شمس

(MENAFN
- Palestine News Network )
طولكرم /PNN / شيعت جماهير شعبنا، عصر اليوم الثلاثاء، جثمان الشهيد توفيق عايد فواز حسين علي (25 عامًا)، الذي استُشهد متأثرا بجروحه الحرجة ليلة أمس في بلدة عتيل شمال طولكرم.
وانطلق موكب التشييع من مستشفى الشهيد ثابت ثابت الحكومي بطولكرم، وتم نقل جثمانه بمركبة إسعاف إلى مخيم نور شمس شرق المدينة، حيث استقبلته جماهير المخيم بالتكبيرات والهتافات الوطنية الغاضبة والمنددة بجرائم الاحتلال بحق شعبنا في الضفة الغربية وقطاع غزة.
وعرج المشيعون على منزل أقاربه في المخيم لإلقاء نظرة الوداع عليه، ومن ثم تمت صلاة الجنازة على جثمانه الطاهر في مسجد أبو بكر الصديق قبل مواراته الثرى في مقبرة المخيم.
وكان الشهيد حسين علي وهو من سكان مدينة الرصيفة في الأردن، وتعود أصول والده إلى مخيم نور شمس، قد استُشهد بعد وصوله أمس من الأردن وهو في طريقه إلى منزل خالته في بلدة علار شمال طولكرم، وأثناء توجهه إلى أحد محلات التموين للشراء عند مثلث عتيل- علار- زيتا، تفاجأ بقوات خاصة من جيش الاحتلال تستقل مركبة مدنية وتطلق النار داخل المحل، ليصاب بعيار ناري في الفخذ، وتركه جنود الاحتلال ينزف مدة ساعة ونصف ساعة، ومنعت مركبات الإسعاف من نقله وإسعافه، قبل أن يُنقل إلى مستشفى عتيل الحكومي الذي حوله إلى مستشفى الشهيد ثابت ثابت الحكومي وهو بحالة حرجة جدا، والذي بدوره حوله إلى مستشفى نابلس التخصصي ليرتقي شهيدًا بعد منتصف الليلة الماضية.
كما استُشهد الشاب محمد جعفر مصطفى جبر من بلدة عرابة جنوب جنين، وقام الاحتلال باختطاف جثمانه.
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