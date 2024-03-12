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تشييع جثمان الشهيد توفيق حسين علي في مخيم نور شمس

3/12/2024 7:09:09 PM
(MENAFN- Palestine News Network ) طولكرم /PNN / شيعت جماهير شعبنا، عصر اليوم الثلاثاء، جثمان الشهيد توفيق عايد فواز حسين علي (25 عامًا)، الذي استُشهد متأثرا بجروحه الحرجة ليلة أمس في بلدة عتيل شمال طولكرم.

وانطلق موكب التشييع من مستشفى الشهيد ثابت ثابت الحكومي بطولكرم، وتم نقل جثمانه بمركبة إسعاف إلى مخيم نور شمس شرق المدينة، حيث استقبلته جماهير المخيم بالتكبيرات والهتافات الوطنية الغاضبة والمنددة بجرائم الاحتلال بحق شعبنا في الضفة الغربية وقطاع غزة.

وعرج المشيعون على منزل أقاربه في المخيم لإلقاء نظرة الوداع عليه، ومن ثم تمت صلاة الجنازة على جثمانه الطاهر في مسجد أبو بكر الصديق قبل مواراته الثرى في مقبرة المخيم.

وكان الشهيد حسين علي وهو من سكان مدينة الرصيفة في الأردن، وتعود أصول والده إلى مخيم نور شمس، قد استُشهد بعد وصوله أمس من الأردن وهو في طريقه إلى منزل خالته في بلدة علار شمال طولكرم، وأثناء توجهه إلى أحد محلات التموين للشراء عند مثلث عتيل- علار- زيتا، تفاجأ بقوات خاصة من جيش الاحتلال تستقل مركبة مدنية وتطلق النار داخل المحل، ليصاب بعيار ناري في الفخذ، وتركه جنود الاحتلال ينزف مدة ساعة ونصف ساعة، ومنعت مركبات الإسعاف من نقله وإسعافه، قبل أن يُنقل إلى مستشفى عتيل الحكومي الذي حوله إلى مستشفى الشهيد ثابت ثابت الحكومي وهو بحالة حرجة جدا، والذي بدوره حوله إلى مستشفى نابلس التخصصي ليرتقي شهيدًا بعد منتصف الليلة الماضية.

كما استُشهد الشاب محمد جعفر مصطفى جبر من بلدة عرابة جنوب جنين، وقام الاحتلال باختطاف جثمانه.


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