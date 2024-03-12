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مستعمرون يهاجمون بورين ويحرقون مركبة

3/12/2024 7:09:09 PM
(MENAFN- Palestine News Network ) نابلس /PNN/ هاجم مستعمرون، مساء اليوم الثلاثاء، قرية بورين، جنوب نابلس.

وأفادت مصادر محلية بأن مستعمرين من مستعمرة
"جفعات رونين"، هاجموا المنطقة الشرقية من قرية بورين، وأحرقوا مركبة تعود للمواطن عادل عيد

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