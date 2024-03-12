مستعمرون يهاجمون بورين ويحرقون مركبة
التاريخ
3/12/2024 7:09:09 PM
(MENAFN
- Palestine News Network )
نابلس /PNN/ هاجم مستعمرون، مساء اليوم الثلاثاء، قرية بورين، جنوب نابلس.
وأفادت مصادر محلية بأن مستعمرين من مستعمرة
"جفعات رونين"، هاجموا المنطقة الشرقية من قرية بورين، وأحرقوا مركبة تعود للمواطن عادل عيد
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