المحافظ ابو عليا يطلع السفير الالماني على اوضاع بيت لحم

MENAFN - Palestine News Network ) بيت لحم /PNN / استقبل محافظ بيت لحم محمد طه ابو عليا أوليفر أوتشا رئيس البعثة الالمانية لدى فلسطين و سوزان بروسارد رئيسة قسم القنصلية الالمانية و وسيم رشماوي ضابط بروتوكول في مكتب التمثيل الالماني في محافظة بيت لحم بحضورمدراء الدوائر بالمحافظة.

و في بداية اللقاء، رحب ابو عليا بالضيوف في مدينة بيت لحم مدينة السلام وفي دار المحافظة مشيرا الى اوضاع المحافظة الصعبة بسبب الاجراءات والحصار الاسرائيلي.

وأشار ابو عليا إلى اهمية دور المجتمع الدولي في وقف العدوان وانقاذ ابناء شعبنا الفلسطيني في قطاع غزة موضحا ان دور المانيا في التدخل لإنقاذ ٧٦ طفل وعائلة من قرية SOS في مدينة غزة والذين وصلوا الى بيت لحم اليوم.

واكد ابو عليا ان هؤلاء هم اطفالنا وهم في ايدي امينة وفي منطقة امينة.

و قدم محافظ بيت لحم لمحة عن ما تتعرض له محافظة بيت لحم من حصار واغلاق والوضع

السيء الذي يتعرض له المواطنين نتيجة الهجمة الشرسة التي تنفذها قوات الاحتلال.

وتطرق محافظ بيت لحم الى التحديات والصعوبات التي تواجه شعبنا في ظل وجود الاحتلال الغاشم وممارساته القمعية بحق الشعب الفلسطيني،.

بدوره، أعرب السفير الألماني عن سعادته لهذا اللقاء والحوار مع محافظ محافظة بيت لحمة كما وهنأ السفير المحافظ على توليه منصب المحافظ بيت لحم مُبدياً استعداده للتعاون الدائم.