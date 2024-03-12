الرئيس يقبل استقالة رئيس مجلس القضاء الأعلى

(MENAFN
- Palestine News Network )
رام الله /PNN / قبل الرئيس محمود عباس، استقالة رئيس مجلس القضاء الأعلى المستشار عيسى أبو شرار.
جاء ذلك خلال استقبال سيادته، مساء اليوم الثلاثاء، بمقر الرئاسة في مدينة رام الله، المستشار عيسى أبو شرار، الذي قدم استقالته للرئيس.
وأثنى الرئيس على الجهود الهامة التي بذلها المستشار أبو شرار خلال سنوات عمله الطويلة لتطوير جهاز القضاء الفلسطيني، بما يحفظ حقوق المواطنين وسرعة وصولهم للعدالة.
وكان الرئيس
قد قلد المستشار عيسى أبو شرار نجمة الشرف من الدرجة العليا، تقديرا لمسيرته الوطنية والمهنية المشرفة خلال فترة عمله في قطاع العدالة الفلسطيني.
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