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الرئيس يقبل استقالة رئيس مجلس القضاء الأعلى

3/12/2024 7:09:05 PM
(MENAFN- Palestine News Network ) رام الله /PNN / قبل الرئيس محمود عباس، استقالة رئيس مجلس القضاء الأعلى المستشار عيسى أبو شرار.

جاء ذلك خلال استقبال سيادته، مساء اليوم الثلاثاء، بمقر الرئاسة في مدينة رام الله، المستشار عيسى أبو شرار، الذي قدم استقالته للرئيس.

وأثنى الرئيس على الجهود الهامة التي بذلها المستشار أبو شرار خلال سنوات عمله الطويلة لتطوير جهاز القضاء الفلسطيني، بما يحفظ حقوق المواطنين وسرعة وصولهم للعدالة.

وكان الرئيس
قد قلد المستشار عيسى أبو شرار نجمة الشرف من الدرجة العليا، تقديرا لمسيرته الوطنية والمهنية المشرفة خلال فترة عمله في قطاع العدالة الفلسطيني.


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