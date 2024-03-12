بن غفير حيا الجنود مطلقي النار : استشهاد طفل متأثرا بإصابته برصاص الاحتلال في مخيم شعفاط

(MENAFN
- Palestine News Network )
القدس /PNN / استشهد طفل، مساء اليوم الثلاثاء، متأثرا بإصابته برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، في مخيم شعفاط، شمال شرق القدس المحتلة.
وأعلنت محافظة القدس عن استشهاد الطفل رامي حمدان الحلحولي (13 عاما) من مخيم شعفاط، إثر استهدافه من قبل قوات الاحتلال بالرصاص الحي.
وأظهر فيديو مصور نشرته مواقع التواصل الاجتماعي، لحظة إطلاق قناص إسرائيلي الرصاص الحي صوب الطفل الحلحولي بشكل مباشر.
من ناحيته ثمن ما يسمى وزير الامن القومي الاسرائيلي جنود حرس الحدود الذين اطلقوا النار على الطفل وقال انه يدعمهم بشكل كامل.
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