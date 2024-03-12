بن غفير حيا الجنود مطلقي النار : استشهاد طفل متأثرا بإصابته برصاص الاحتلال في مخيم شعفاط

MENAFN - Palestine News Network ) القدس /PNN / استشهد طفل، مساء اليوم الثلاثاء، متأثرا بإصابته برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، في مخيم شعفاط، شمال شرق القدس المحتلة.

وأعلنت محافظة القدس عن استشهاد الطفل رامي حمدان الحلحولي (13 عاما) من مخيم شعفاط، إثر استهدافه من قبل قوات الاحتلال بالرصاص الحي.

وأظهر فيديو مصور نشرته مواقع التواصل الاجتماعي، لحظة إطلاق قناص إسرائيلي الرصاص الحي صوب الطفل الحلحولي بشكل مباشر.

من ناحيته ثمن ما يسمى وزير الامن القومي الاسرائيلي جنود حرس الحدود الذين اطلقوا النار على الطفل وقال انه يدعمهم بشكل كامل.